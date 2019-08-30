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外送員取餐遭暴打！雞排店出面道歉了「兇手是常客」　UberEats介入護員工

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▲▼外送員取餐遭暴打！雞排店出面道歉了「兇手是常客」　UberEats介入護員工。（圖／翻攝YouTube、當事店家臉書）

▲外送員取餐遭暴打！雞排店出面道歉了「兇手是常客」。（圖／翻攝店家臉書）

記者許力方／綜合報導

新竹傳出UberEats毆打事件，一名外送員前往取餐時未主動報單號，惹怒店家衝出大罵、甚至揮拳痛毆，把他打到脖子受傷，事後雞排店發出道歉聲明，指名動手的不是店員也是親屬，引發網友撻伐。店家30日出面澄清，外送員態度也不好，雙方才引發口角爭執，另外，UE總公司也已經介入協調處理後續。

外送員27日投稿至「靠北UberEats」，描述24日前往經國路上的連鎖雞排店取餐時，因為沒有主動報出單號，被老闆娘叫去一頓臭罵，他趕緊道歉，沒想到疑似老闆娘弟弟衝出來叫囂「你最好對我姊態度好一點，不然我就揍你」、「我剛剛不是有叫你尊重點蛤？聽不懂是嗎？」說完直接揮拳，現場4名外送員目睹過程，還拍下影片，顯示老闆娘狂罵外送員，嗆聲「如果後續網路有什麼謠言，我都找你。我打客服就能找到你。」

▲▼外送員取餐遭暴打！雞排店出面道歉了「兇手是常客」　UberEats介入護員工。（圖／翻攝YouTube、當事店家臉書）

▲老闆娘痛罵外送員：現在UE取餐都不用報單號的？我裡面5、6張單啦，要給他哪一張單？（圖／翻攝YouTube）

雞排店30日在臉書發布聲明，直指與外送員拉扯起衝突的不是店員也不是老闆娘親屬，店裡無此位員工或親屬，此人行為與本店無關，後續將交由司法機關處理，並向受驚嚇的外送員道歉，至於網友過激留言及散布個資將存檔留證。未料，道歉文慘遭上千留言洗版，網友狂酸「老闆娘真兇，提醒不就好了，有必要為難外送員嗎」、「很會切割喔，笑死」、「新竹的路人真危險」、「阿所以是路人在炸雞排喔」、「這麼有義氣的路人第一次見到」。

羅姓外送員30日受訪時相當無奈，控訴自己只是兼差外送，取餐失誤就被毆傷脖子，「眼神就告訴我說，你敢報警我就揍你，因為他們跟我的距離就只有隔一張桌子。」店家友人揪起自己衣領，揮拳就打，他當場出示就醫驗傷單，秀出脖子上留下的明顯紅腫傷痕，疑似被尖銳物品劃到，現場其他外送員也都看傻了眼。

店員則出面澄清，「外送員的態度也沒有很好，就引發了口角爭執。可能自己看不下去，就動手」喊冤說當時很忙，可能雙方口氣都不好，打人的不是老闆娘弟弟，也不是店員，只是店裡的常客。目前羅姓外送員已經驗傷報警，UberEats公司也會出面和店家討論後續問題，協調處理、保護員工，避免有類似事件發生。

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