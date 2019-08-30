UberEats被打！雞排店取餐遭痛毆　老闆娘嗆：網路有什麼謠言就找你

▲新竹Uber Eats外送員遭雞排店痛毆事件，引起網友怒火。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

UberEats外送員傳出取餐時遭雞排店店員毆打，打完後還言語恐嚇侮辱，引起UberEats社團討論。事發6天後，遭爆打人的雞排店發聲明否認，表示毆打外送員的男子非員工，此人行為與本店無關，「對於底下情緒過度激動的留言及散布資訊(個資)的網友 請您刪除 必要時還是會存檔，留證。」

臉書粉絲專頁《靠北UberEats》在27日一篇文章，指出24日新竹經國路上的一家雞排店，在外送員前往取餐時，因為沒有主動報出單號，引起店家不滿。雞排店老闆娘走出痛罵外送員，嗆「我現場有5、6張單，請問我要給你哪一張單?現在UE取餐都不用報單號的？」

▲外送員發文透露，在雞排店取餐時遭店家毆打。（圖／記者葉國吏翻攝）

外送員被罵後趕緊道歉，表示她沒主動報上單號是因為公司規範「要先表明是UberEats外送員」，他以為店家會接著詢問單號，所以才沒有一開始就說。說完老闆娘的「弟弟」就衝出說「你最好對我姊（老闆娘）態度好一點，不然我就揍你跟你說」。

老闆娘等她弟說完後又繼續罵，並嗆問「不然你現在要怎樣處理？」外送員「處理什麼?我只是要取餐而已，我也跟你抱歉了。」才說完老闆娘弟弟就直接衝上前抓住衣領罵「我剛剛是不是有叫你尊重點蛤？聽不懂是嗎？蛤？」嗆完就直接揮拳。現場還有3位UberEats外送員、1位foodpanda外送員全程目睹。

文章一出引起許多網友關注，紛紛湧入該店家粉絲專頁洗版。還有網友提供當天記錄器影片，可以聽到老闆娘不斷怒罵該外送員，還打電話到Uber公司投訴，還嗆說「如果後續網路有什麼謠言，我都找你。反正我不希望以後群組裡面看到什麼跟什麼，反正只要有什麼我就是找你，我打客服就能找到你。」

▲遭控毆打外送員的雞排店發聲明，表示施暴者非員工、闆娘親屬。（圖／記者葉國吏翻攝）

事發經過6天，雞排店也發出聲明，表示本店並無此位員工或親屬，此人行為與本店無關。針對此次發生事件，本店深感歉意。對於在場受到驚嚇的外送人員至上萬分歉意，對不起。

儘管如此仍無法平息網友怒火，網友在底下留言洗版「這麼有義氣的路人我還頭一次見到」、「喔～不是員工也非親屬 結果打去UBER公司報店號投訴欸，原來路人都知道你們的店號喔？」、「原來道歉是斷絕姊弟關係...」。