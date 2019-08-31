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開學像出嫁一樣！父女上演「十八相送」噴淚劇　老師一旁看傻：快點走

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▲開學像出嫁一樣！父女上演「十八相送」噴淚劇　老師傻眼下令：快點走（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲父女上演噴淚劇，連老師都看傻！（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

女兒是上輩子情人，絕對無誤！一名人妻翻白眼笑稱，3歲大女兒第一天上幼稚園，老公的浮誇舉動，搞得像出嫁一樣，堅持待在教室裡不肯離開孩子半步，最後連老師都看不下去，只好走上前催促快離開，滿滿的父愛畫面，掀起眾多網友秒懂笑虧，「以後爸爸是嫁妝！」

一名漂亮媽咪在臉書《爆廢公社》曬出有趣照片，昨（30）日開學日，女兒終於要離開家人的懷抱，展開讀書新生活，然而老公就是放心不下， 特地安排休假一天，「說要帶她寶貝第一天上學」，結果一抵達幼兒園後，父女倆上演一段難分難捨的戲碼，讓原PO在一旁看傻直呼，「有沒有人的老公，帶女兒上學搞的像女兒要出嫁一樣？」

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▲開學像出嫁一樣！父女上演「十八相送」噴淚劇　老師傻眼下令：快點走（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲開學像出嫁一樣！父女上演「十八相送」噴淚劇　老師傻眼下令：快點走（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲父女情深，原PO一秒變局外人！（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽咪接受《ETtoday新聞雲》訪問時，還原當時爆笑情況，前半小時，老師會讓孩子解鎖任務，認識自己的置物櫃，爸爸媽媽可全程在一旁協助，女兒也短時間內完成。殊不知老公一直賴著不走，坐在一旁幫女兒清臉上的異物，最後老師只好走上前趕人，直呼「爸爸果斷一點，趕快離開！」

原PO強調，當時還有許多家長在幫孩子解任務，所以沒有打擾到老師上課，但老公跟女兒十八相送的情境，實在讓她哭笑不得。她透露，這對父女檔經常把她當空氣，每次只要老公一下班，這位最強小三都會站在門口「浮誇式」迎接；日前老公晚上去廁所，女兒也會衝去門口瘋狂撒嬌，原PO忍不住跺腳表示，「真是過份的情懷！」

▲開學像出嫁一樣！父女上演「十八相送」噴淚劇　老師傻眼下令：快點走（圖／當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友笑炸，女兒就是最強小三！（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

俗話說，女兒是爸爸上輩子情人，完全套用在原PO一家人上，明目張膽威脅正宮地位，照片曝光後，掀起大批網友笑回「爸爸通常都比媽媽來得擔心，最會偷哭的幾乎都是爸爸」、「這小情人太重要了」、「如果是鵝子一定很快就走了」、「因為爸爸有分離焦慮症」、「爸爸好像都很感性」、「女兒是爸爸的小棉襖啊」、「我只看到滿滿父愛」、「要捨得放小孩才會成長」、「爸爸這樣真的不行，以後出嫁可能爸爸跟去婆家了」。

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