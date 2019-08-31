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UberEats被打最新影片曝光！　雞排男怒譙1分鐘後揮拳：你這什麼X巴態度

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記者葉國吏／綜合報導

新竹經國路上一家雞排店，因為不滿UberEats外送員態度不佳怒毆事件，把外送員脖子打到受傷，引起網友撻伐。儘管店家事後發出道歉聲明，仍止不住網友怒火，如今雞排店的臉書粉絲頁緊急關閉，也傳出雞排店暫停營業避風頭。這場互相指控態度不佳的風暴，有一支最新影片曝光，還原現場火爆氣氛。

►打人雞排店34字醉嗆鍵盤手「請勿擋人財路」　UberEats搜不到…疑遭除名
 

▲外送員取餐遭暴打！雞排店出面道歉了「兇手是常客」。（圖／翻攝店家臉書）

UberEats外送員27日投稿至「靠北UberEats」，描述24日前往經國路上的連鎖雞排店取餐時，因為沒有主動報出單號，被老闆娘叫去一頓臭罵，他趕緊道歉，沒想到疑似老闆娘弟弟衝出來叫囂「你最好對我姊態度好一點，不然我就揍你」、「我剛剛不是有叫你尊重點蛤？聽不懂是嗎？」現場4名外送員目睹火爆過程，還拍下影片，顯示老闆娘狂罵外送員，嗆聲「如果後續網路有什麼謠言，我都找你。我打客服就能找到你。」

羅姓外送員30日受訪時相當無奈，控訴自己只是兼差外送，取餐失誤就被毆傷脖子。他當場出示就醫驗傷單，秀出脖子上留下的明顯紅腫傷痕，疑似被尖銳物品劃到，現場其他外送員也都看傻了眼。但雞排店店員則說，「外送員的態度也沒有很好，就引發了口角爭執。可能自己看不下去，就動手」。店家表示打人的不是老闆娘弟弟，也不是店員，只是店裡的常客。

▲▼UE外送員被毆最新影片曝光。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲被毆外送員公布最新1分鐘影片。（圖／記者葉國吏翻攝）

事件曝光後，遭毆的外送員再度公布最新1分鐘影片，從影片中可以看到老闆娘致電給UberEats公司投訴外送員「態度不佳」，就當老闆娘還在跟UE公司投訴時，在一旁就有男子直接對著外送員怒吼「有沒有看到他(外送員)怎麼講她(老闆娘)啦」，老闆娘聽到趕緊制止「等一下」，但該男子怒火中燒已經擋不住，繼續對著外送員罵「你這什麼X巴態度啊？」、「等一下修理你跟你講」。

外送員面對嗆聲沒有回應，店員則再度提高分貝罵「怎樣？你這什麼X巴態度啊？要來處理是不是啦！」接著就聽到老闆娘疑似丟下話筒的聲音大喊「等一下啦」，而男子就怒譙三字經，同時也疑似聽到揮拳聲，接著鏡頭一陣搖晃後結束錄影。

▲老闆娘痛罵外送員：現在UE取餐都不用報單號的？我裡面5、6張單啦，要給他哪一張單？（圖／翻攝YouTube）

最新影片曝光後再度引起網友不滿，留言說「姐弟倆是在激動幾點的？很High?!外送員真是辛苦了，唉，社會就是有這些欺善怕惡的人，可嘆...」、「老闆娘火氣真的很大....」、「這間雞排店是在囂張什麼阿，即便是沒報編號，需要這樣態度嗎？做餐飲服務業能這種態度，可能是生意太好，我也是醉了。」

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