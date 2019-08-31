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煮飯到一半...女兒興奮炫耀「佩佩豬刺青」　媽氣炸：怎處理老公？

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▲▼ 女兒身上被畫佩佩豬 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 女兒身上被畫佩佩豬，但是無法一次洗掉 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

爸爸為了討好小孩，時常做出一些無厘頭的事，雖然小孩開心，但媽媽心情可就不美麗了。一名媽媽日前在煮飯時，女兒突然向她炫耀自己身上有佩佩豬，不過她一看到老公的傑作卻秒暈「洗不掉啦！」急尋求處理老公的方法，網友們也都笑翻表示「女兒很開心耶」、「晚上畫爸爸」。

「請問這種老公怎麼處理？」一名媽媽心累在臉書「爆怨公社」嘆道，由於女兒很喜歡卡通角色「佩佩豬」，加上老公又很疼女兒，昨（30日）她在廚房煮飯時，女兒突然跑來炫耀爸爸的傑作，但卻讓她一看秒崩潰。

請繼續往下閱讀...

只見女兒的肚子和手臂上都畫有佩佩豬，腳上還有亂七八糟的黑筆痕跡，女兒還一臉很開心的模樣；然而原PO表示，老公其實是用油性奇異筆畫的，所以根本無法一下子就洗掉，只能每天慢慢等痕跡淡掉了。

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貼文一出，網友們都笑說「女兒開心，爸爸得意，媽媽火大」、「畫得很好耶」、「老公跪榴槤殼」、「先不管佩佩豬了，那兩隻腳是怎麼回事」、「小孩這麼甜揍不下去啊，揍老公就好」、「爸爸會跟小朋友互動很好哇」。

不過也有許多媽媽理解原PO的無奈，直呼爸爸必須要付出代價，「晚上睡覺換你畫大象」、「以後洗澡工作都交給爸爸」、「也幫他在臉上畫一堆佩佩豬，不准洗掉」。

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