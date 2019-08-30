汐止警薛定岳殉職...民眾投書縱放嫌犯？　基檢澄清：不符羈押要件

記者郭世賢／基隆報導

汐止分局31歲警員薛定岳28日為了追捕拒檢騎士，不幸撞車當街慘死，警方依公共危險、肇逃、過失致死罪移送。王嫌交不出5萬元保釋金，後改為限制住居，此舉引發民眾不滿投書。對此，基隆地檢署30日晚間提出澄清回應，指民眾投書縱放、縱容嫌犯，與事實不符，檢察官依法為強制處理，並非縱放。

警方調查，24歲嫌犯王耀德有多項前科，自稱無照才會落跑，而30日上午他面對記者訪問時，眼眶含淚，哽咽說道，「我不是故意，不知會發生這種事情，真的很對不起這位警員」，接著低頭沉默不語，搭車離開。

▲ 汐止警薛定岳追緝拒檢騎士殉職。（圖／翻攝爆廢公社、資料照）

基隆地檢署30日晚間8時澄清指出，針對民眾投書指「縱放及縱容汐止分局薛姓員警死亡案之嫌犯」，檢察官係依法為強制處分，並非縱放。檢察官於王姓男子到案後，依據相關證據認定王姓男子涉犯公共危險、肇事逃逸及過失致死罪嫌重大，但不符羈押要件，而諭知交保、限制住居之強制處分，是依刑事訴訟法規定而為，並非縱放。

基隆地檢署表示，檢察官目前正積極偵辦蒐證中，對於員警執勤傷亡案件，向來重視，案發3日內，已勘驗1次、偵訊3次，召開主任檢察官會議及檢警專案小組會議各1次，以求儘速蒐證，釐清案情，勿枉勿縱，嚴懲不法，捍衛第一線執法者之安全，並未縱放及縱容，上開投書，顯有誤會，特此說明。

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▲ 王姓男子惡意衝撞薛定岳，導致他打滑撞向安全島身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）