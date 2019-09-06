　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男帶小三進家族事業！年給「200萬高薪」　辯：成功都她功勞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

男女,情侶,夫妻（圖／記者李佳蓉攝）

因帶小三進家族企業，和老婆鬧離婚，外遇男還反嗆妻子自立門戶害他沒生意。（示意圖／記者李佳蓉攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

新加坡一名54歲男子與妻子結婚25年，共同經營髮廊，還育有1子，沒想到他不僅和女傭搞外遇，還在髮廊幫小三安排工作，並給愛人9萬元新加坡幣（約新台幣203萬元）的優渥年薪，比正宮的2萬新加坡幣（約新台幣45萬元）還高，打離婚官司時，竟還稱「女傭讓髮廊事業很成功，拿高薪應該的」。

據《中國報》報導，外遇男和50歲妻子在1993年結婚，並在1995年時共同成立一間登記於丈夫名下的髮廊，兩人還育有一名20歲兒子。怎料隨著時光過去，丈夫竟與聘請來的女傭開始搞曖昧，還把小三安排進髮廊上班，一年給9萬新加坡幣高薪，導致25年夫妻情變，兩人因此對簿公堂，爭奪170萬新加坡幣的財產。

法院指出，外遇男並未將大部分所需文件上呈法院，反觀妻子出示戶頭紀錄，顯示出有不尋常的金錢流向，但外遇男卻辯稱是用作家庭開銷，對照女傭兩年在髮廊工作的年薪分別為7.3萬及9.2萬新加坡幣，比外遇男的3萬新加坡幣，和正宮的2萬新加坡幣還多，合理懷疑丈夫藉機轉移資產。

外遇男則辯稱是因為「髮廊生意會這麼好，都是因為女傭的功勞，責任都她扛，高薪應該的」，還反嗆原配自立門戶，搶了髮廊生意導致虧損。不過法官不予採信，判妻子應得48.5%的共同財產（超過74萬新加坡幣）。丈夫對此不滿，已提起上訴。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
快訊／2女共遊碧潭在岸邊消失！警消搜救中
氣象局發布「4縣市」豪、大雨特報　低壓帶挾豐沛雨彈
超正22歲單親媽嘿咻12歲小學生！下場出爐　「正太控」將接受
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男帶小三進家族事業！年給「200萬高薪」　辯：成功都她功勞

美國稱和談協議有譜…塔利班發動本周第3次攻擊　2死15傷　

美國大學生去年「呼麻」率43%　創35年來最高峰

超正22歲單親媽嘿咻12歲小學生！法官判緩刑　「正太控」將接受治療

白色性奴軍官專用 二戰時日本逼白人當「高級慰安婦」

北韓核彈計畫進行中！　UN制裁委員會曝：寧邊濃縮鈾設施還在轉

紐約用「白色箱子」解決滿街鼠輩　每箱捕80隻死因：溺斃

習近平對南海仲裁案決不讓步　杜特蒂：除非開戰否則無解

台裔楊安澤接受「私訊」專訪…大展親民作風　直言：我比川普準備得還充分

日宮古島1.8萬戶停電！玲玲颱風明最近南韓　濟州慎防「紀錄性強風」

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

逢甲大學極簡「飯店風宿舍」超夯　附冰箱+閱讀燈...CP值↑學生搶住

3天秒殺！日本雜誌附贈玩具ATM　還原度超高...連台幣也能存？！

男帶小三進家族事業！年給「200萬高薪」　辯：成功都她功勞

美國稱和談協議有譜…塔利班發動本周第3次攻擊　2死15傷　

美國大學生去年「呼麻」率43%　創35年來最高峰

超正22歲單親媽嘿咻12歲小學生！法官判緩刑　「正太控」將接受治療

白色性奴軍官專用 二戰時日本逼白人當「高級慰安婦」

北韓核彈計畫進行中！　UN制裁委員會曝：寧邊濃縮鈾設施還在轉

紐約用「白色箱子」解決滿街鼠輩　每箱捕80隻死因：溺斃

習近平對南海仲裁案決不讓步　杜特蒂：除非開戰否則無解

台裔楊安澤接受「私訊」專訪…大展親民作風　直言：我比川普準備得還充分

日宮古島1.8萬戶停電！玲玲颱風明最近南韓　濟州慎防「紀錄性強風」

男Po浴室自拍超NG！專家揭網友「交戰7守則」...踩雷直接謝謝再聯絡

《聲林2》警察選手挑戰「黑豹」韋喆　直接3比0過關

宋仲基離婚後⋯戲劇再播「練成兇猛碗公奶」　網噴鼻血：側面一座小山丘

日職／陽岱鋼先發敲安　王柏融整場沒上

小勞勃道尼驚傳IG被盜　限時動態「送2000台手機」引暴動

《聲林2》周湯豪「我可以給她擁抱嗎」　11歲女孩哭了

《通靈》學姊謝翔雅脫了！下面除毛太害羞：像被火燒

台從歐盟稅務不合作灰名單除名　財長親自赴歐致謝

打狗被碎念！南投黑衣男藤椅猛砸85歲阿嬤「倒地還狂踹」…下場超慘

藏不住時尚DNA！「這群人」潮穿adidas VRCT運動外套搭出Smart Casual A咖氣場

國際熱門新聞

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸..

超正22歲單親媽嘿咻12歲男！..

尼斯湖水怪之謎　可能只是條巨鰻

機師遲未現身　「專業乘客」自願..

颶風多利安1週內吹來2次古柯鹼..

「臉書約會」整合IG！「暗戀名..

74歲嬤停經30年　剖腹產雙胞..

受夠家暴…她掐死老公再斬首「生..

米奇速食店亂竄「衝進油鍋」

他在飯店刷卡買啤酒　價錢竟21..

對抗地球暖化　瑞典教授：吃人肉

白色性奴　二戰時日本軍官專用

更多熱門

相關新聞

習近平對南海不讓步　杜：除非開戰否則無解

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Roa Duterte）受中國國家主席習近平邀請，於上周訪問北京，雙方會面曾討論南海仲裁案結果。杜特蒂出席新聞發布會時表示，當時習近平不願意討論南海問題，指出「大陸對南海擁有歷史權利，不會在這議題讓步。」他出於禮貌也沒有再追問下去。

已婚劣男騙空姐　交往產1子哀告

杜特蒂：習近平因香港問題壓力大

轉頭見貓和男友「閉眼親親」媽閃瞎

夫撞傷妻、小王　警一查3個都同事

關鍵字：

新加坡外遇小三東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初來新低　換新台幣5萬賺到3份炸牛排

韓國瑜稱等25分鐘　日學者怒：早上才通知換地點

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

離婚告前公婆討大聘　新娘敗訴

喉嚨卡卡竟是肺腺癌3期！醫曝：1年前就有徵兆

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光

外送員拒送上樓　她傻眼：2個月來第一次碰到

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

狂戰國中女258次　補教師敗給黑斑

又遲到？韓國瑜急澄清：我等日本人25分鐘

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

更多

最夯影音

更多

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面