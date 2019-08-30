印尼看護講電話「沙其馬塞嘴」　臥床嬤4天後離世...女兒怒：還要養她60天？

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女兒之前透過仲介請到印尼看護，照顧臥病在床的老母，對方粗魯又不盡責，有天甚至邊講電話，一邊直接將沙其馬塞進躺床的老人家嘴裡，後來老母送醫急救，4天後離開人世；最憤怒的是，不僅拿對方沒轍，還得再養她60天。

雇主請朋友在「爆料公社」代發文，該名印尼籍看護工作3個月，白天睡覺、晚上滑手機，放老人家獨自在輪椅上，險些摔倒受傷，又經常忘記餵藥，更不用提「按時」這件事了。

▲雇主跟協會的對話。（圖／翻攝自爆料公社）

眼看她工作散漫又粗心，請仲介輔導依然無效，於是雇主白天又多請一位台灣兼職看護教導，有人看著的時候，這位移工就會把事情做好，然而獨立作業時，就會打混摸魚、老是講電話。

後來雇主忍無可忍，向社會局求助，而相關人員評估後，證實那位移工確實有「照顧狀態不佳」的問題，但報告還來不及下來，憾事便發生了。

▲印尼看護自白。（圖／翻攝自爆料公社）

雇主控訴，當時老人家想吃東西，移工因為在講電話，所以不耐煩地直接將沙其馬，往躺著的老母嘴裡塞，「就這樣造成吸入性肺炎，後來老人家送醫，急救4天無效，往生了」。

雇主不禁怒道，「如果不是為了家計，誰願意讓自己的母親給外人照顧？既然知道自己的工作是看護，怎能如此無良？」

她更向相關單位喊話，「一心保護外籍移工的工作權，台灣病人的生存權，和生存尊嚴就該被踐踏嗎？為何只是簽離境證明？60天後她找到新雇主又是一條好漢，我還要養她60天？還有她讓媽媽吃了那麼多苦，而我卻什麼也做不成。」

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▼雇主控訴，印尼看護屢勸不聽，照顧不周、態度非常隨便。（圖／翻攝自爆料公社）