迎新宿營嗨到半夜！女大生起床「大腿溫溫的」…低頭驚見「一灘男性DNA」

▲女大生參加迎新宿營，卻遭到性侵。（圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

香港中文大學工程學院日前發生性侵案件，一名女新生參加學院舉辦的迎新宿營，玩到凌晨5點時回到房間休息，卻在6點左右感覺到大腿「怪怪的」，低頭一看，竟然發現大腿上有一大灘精液。事件傳出後，警方依2起「非禮罪」，將一名28歲的張姓男子逮捕，全案仍在進一步審理當中。

綜合港媒報導，香港中文大學工程學院的迎新宿營發生性侵案，受害的女大生參加迎新宿營，一路玩到半夜，8月15日凌晨5點回房間休息，卻在6點感到大腿「怪怪的」，因此立刻清醒過來，低頭一看卻發現大腿上有「一大灘精液」，讓她當場嚇傻，向女輔導員求助。

女輔導員得知消息後，立刻通知宿營的籌組委員會；經過多方面溝通，籌組委員會與受害女大生當天晚上決定報警。警方接獲報案，隨即到案發房間進行蒐證、採集指紋。

▼女大生發現大腿有一大灘精液，嚇傻向輔導員求助。（圖／123RF）



經過初步討論，警方以「非禮罪」立案調查，但第一時間沒能找到嫌疑犯，因此沒有控告任何人。

初步調查後，警方日前逮捕一名28歲的張姓男子，並依2項「非禮罪」控告對方，全案4日在沙田裁判法院審理。法院最後裁決，張姓男子獲准保釋，全案將延到10月30日再行審理。

對於這起事件，香港中文大學表示，校內設有防止性騷委員會，接獲投訴後，會進行3個步驟，分別是提供建議、調停與正式調查，其中的「提供建議」、「調停」為非正式程序，投訴人可以不經過這2道程序，直接要求正式調查。

此外，迎新宿營籌組委員會也說明，本會對任何罪案都採取0容忍態度，得知消息後，已通知校方，按照正常程序處理，事主也與本會一同前往報警，現在事件轉到警方手上，本會、校方都會配合調查。

▼迎新籌組委員會說，已陪同受害者報警，案件交由警方調查。（圖／翻攝自中大學生報）

