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藝術品也會老病死！「修護師」像醫生　被忽略的幕後功臣

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▲▼藝術品也會老病死！「修護師」像醫生　被忽略的幕後功臣。藝術銀行舉辦「畫說保存維護」展覽。（圖／藝術銀行提供）

▲你知道「修護師」這個職業嗎？他們就像是藝術品的醫生和保姆。（圖／藝術銀行提供）

記者林育綾／綜合報導

藝術品跟人一樣，會生病、老化、死亡，然而藝術銀行的「修護師」就像是「藝術品的醫生」，也是每次展覽能完整呈現在觀眾眼前，卻總是被忽略的幕後功臣。「藝術銀行」為了跟大眾分享如何照顧購藏的藝術品，即日起至10月31日舉行「畫說保存維護」展覽，也為大家介紹這個特殊的修護師職業。

▲▼藝術品也會老病死！「修護師」像醫生　被忽略的幕後功臣。藝術銀行舉辦「畫說保存維護」展覽。（圖／藝術銀行提供）

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▲藝術銀行舉辦「畫說保存維護」展覽，跟大眾分享如何照顧購藏的藝術品。（圖／藝術銀行提供）

藝術銀行目前已收藏2千多件當代藝術作品，透過租賃流通，讓作品展示於各個公共空間，然而在展示或運送過程中，不免因空間或各種因素產生破壞，這時候就必須由「修護師」做事先的評估、保護，還有事後的修復，儼然像是藝術品的醫院。而「修護師」的角色，就像是藝術品的醫生或保母。若遇上難度較高的案件，也會再「轉診」委託至專業的單位負責。

目前藝術銀行由文化部編列預算，交由國立臺灣美術館成立專案小組執行，國美館汪佳政主任秘書特別提到，藝術銀行在2013年成立後，採行「只租不賣」的業務型態，讓國內藝術家作品的能見度增加，至今已完成488個租賃案，獲得民間企業及政府單位熱烈的支持。

▲▼藝術品也會老病死！「修護師」像醫生　被忽略的幕後功臣。藝術銀行舉辦「畫說保存維護」展覽。（圖／藝術銀行提供）

▲每個展覽能完整呈現在觀眾面前，都有個常被忽略的幕後功臣，就是修護師。（圖／藝術銀行提供）

汪佳政說，當每個展覽完整呈現在觀眾面前時，有一個幕後功臣常被忽略，那就是我們的保存維護人員「修護師」。這次的展覽，就是希望讓大家瞭解當代藝術的保存維護觀念，以及瞭解藝術銀行是如何認真對待每件作品。

美國保存維護學者黛博拉．諾里斯曾說，「並不是所有的當代藝術都能永久保存，也不是所有當代藝術品都想要被永久保存。」在藝術創作觀念改變、媒材取用多元，藝術家重視創作表達勝於永久保存的現今，當代藝術的保存維護成為很重要的課題。

▲▼藝術品也會老病死！「修護師」像醫生　被忽略的幕後功臣。藝術銀行舉辦「畫說保存維護」展覽。（圖／藝術銀行提供）

▲修護師汪欣樺教學無酸紙盒手作體體驗。（圖／藝術銀行提供）

「畫說保存維護」展覽，特別挑選8位藝術家媒材各異的作品示範展出，讓觀眾可一窺藝術銀行如何進行當代藝術的保存維護工作。

策展人嚴碧梅表示，當代藝術的創作不再侷限於單一媒材，複合性的作品逐漸成為常態，而藝術銀行作品的展示空間條件不同，並需接受反覆的包裝運輸與舟車勞頓等各種考驗。

而修護師不僅要管理2千多件作品的進出，更要為每件作品的健康把關，如何與時俱進的因應創作技術與展示條件的變化是一大挑戰。此次希望以教育展的形式，讓大家認識當代藝術的保存與維護的課題。

▲「藝術銀行」也曾經參展2019台灣文博會，以《半透明》作品揭秘修復師這個猶如透明人、默默守護作品的特殊職業。（圖／記者林育綾攝）

藝術銀行「畫說保存維護」當代藝術展將於展覽期間，規劃台北、台中共3場《作品保存維護的美麗與哀愁》系列專題講座，還有2場《修護小小兵》體驗工作坊，邀請相關領域的專業人員分享當代藝術的修護知識與日常甘苦談，同時帶領大家親身為心愛的收藏品進行修護，應用在日常生活之中。

藝術銀行認為，藝術品是人類文明發展及文化的累積產物，具有美學價值及歷史意義。如果可以妥善維護，讓更多人看見，不但可以幫助我們認識自己的文化，讓後代子孫也可以享受到美好的文化資產，因此邀請大家光臨「藝術銀行修護室」，一起認識當代藝術保存維護的「美麗與哀愁」。

▲▼藝術品也會老病死！「修護師」像醫生　被忽略的幕後功臣。藝術銀行舉辦「畫說保存維護」展覽。（圖／藝術銀行提供）

「畫說保存維護」展覽
時間：2019年8月23日至10月31日
地點：藝術銀行 展示室
地址：台中市西區自由路一段150號

☆《作品保存維護的美麗與哀愁》系列專題講座
9/21（六）「作品醫生的理性與感性—選對創作材料帶你上天堂？！」/國立臺南藝術大學專任助理教授 吳盈君老師
9/28（六）「作品青春保健室—藝術品居家照護小撇步」/專業油畫及古蹟彩繪修護師 陳佩玉老師
10/19(六)「藝術市場的X檔案」/正修科技大學藝文處文物修護中心修護師 鄭世強老師
講座詳細資訊請點此

☆《修護小小兵》體驗工作坊
9/7（六）14:00-16:30
10/26（六）14:00-16:30
（酌收材料費500元）
講師：藝術銀行策展人 嚴碧梅/藝術銀行修護師 吳佩錡/藝術銀行修護師 汪欣樺
詳細工作坊報名連結

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