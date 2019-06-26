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台灣文學史上「最獨特星光」！日治時期超前衛「風車詩社」跨界藝展重現

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▲▼ 「共時的星叢：『風車詩社』與跨界域藝術時代」（圖／文化部提供）

▲古賀春江〈海〉由東京國立近代美術館典藏，將於國美館「共時的星叢」跨領域展出。（圖／文化部提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

台灣日殖時期曾有個「超現實主義」的文學社團，也就是1933年成立的「風車詩社」，風格十分前衛，思潮和視野與世界同步，宛如台灣文學史上獨特的一枚星光！國立台灣美術館將於6月29日（六）舉辦展覽「共時的星叢：『風車詩社』與跨界域藝術時代」，將以風車詩社為核心，加上畫作、雕塑、書籍，串連文字、聲音、檔案、文物、平面及動態影像等，讓民眾一窺文學浪潮。

「共時的星叢：『風車詩社』與跨界域藝術時代」由黃亞歷作品金馬獎最佳紀錄片《日曜日式散步者》發想延伸，延續電影中多重元素的跨域創作概念，以二戰前「風車詩社」為核心，精選展品畫作、雕塑、書籍，亦串連文字、聲音、檔案、文物、平面及動態影像等，進一步深化與延展20世紀初至1940年代，現代主義文藝在西方世界與東亞國家所捲起的浪潮。

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▲▼ 「共時的星叢：『風車詩社』與跨界域藝術時代」（圖／文化部提供）

▲「共時的星叢：『風車詩社』與跨界域藝術時代」將於6月29日於國美館展出。（圖／文化部提供）

文化部長鄭麗君表示，1930年台灣的文藝運動在世界的藝術網絡裡面，台灣的藝術史跟世界藝術史是同步的，需要每一代人重新思考與研究，也值得用更多元的視野去展現。

而文化部近年推動「重建台灣藝術史」，著重以當代多元視野，創新詮釋藝術史與藝術家的思想。「共時的星叢」集結多個館所典藏品，串聯了文字、聲音、影像，也串連了台灣、日本、歐陸的作品，重現台灣藝術史風華。期待透過此次展覽，在世界藝術史的星空裡，找到台灣藝術史的星星，重新建立台灣藝術史的星系。

▲▼ 「共時的星叢：『風車詩社』與跨界域藝術時代」（圖／文化部提供）

▲國立台灣美術館典藏葉火城《朝》，將於國美館「共時的星叢」展出。

此次展覽由國美館與史博館擔任共同主辦單位，並集結東京國立近代美術館、福岡縣立美術館、東郷青兒紀念日商佳朋美術館、國立台灣文學館、中央研究院台灣史研究所⋯等國內外單位的館藏原作，與風車詩社成員後人的傳世文件作品等逾800件展品，其中包含約300件手稿、繪畫等原件及國際借展展品。

作品涵蓋各多元藝術媒材的原作、文件文獻、影音檔案、圖像授權的複製展件等，並結合聲音效果、多媒體裝置、平面設計等新媒體科技的型態，以實驗性展覽內容與展示方法探索跨界域的嘗試。

▲▼ 「共時的星叢：『風車詩社』與跨界域藝術時代」（圖／文化部提供）

▲國立歷史博物館典藏張清言《戲班宣傳行列》，將於「共時的星叢」展出。

「風車詩社」在與展品的相遇和對話中，也將以另一精神形態幻化重生，希望讓更多人重新認識此段珍貴的歷史。史博館廖新田館長強調，本展重新邂逅台灣的超現實主義與現實主義的風景畫，呈現豐富的文本，展覽本身就如同一個作品。

風車詩社成立於1933年，是台灣日殖時期提倡「超現實主義」的文學社團，由楊熾昌、林修二、李張瑞、張良典、岸麗子、戶田房子等台日詩人共同組成，藉由知性精神及當時興起的前衛主義風格和理念進行創作，並出版《風車》雜誌。

風車詩社的短暫崛起，宛如台灣文學史上獨特的一枚星光，它象徵著台灣在戰前與日本和世界前衛浪潮同步的文學視野，並在1970年代末引發了對於戰前台灣現代文學起源的討論。

黃亞歷有感於許多年輕人對台灣日治時期的藝文工作者不熟悉，在2015年推出執導的紀錄長片《日曜日式散步者》以「風車詩社」為主題，一方面在日殖時期的文藝語境上，連結世界性的現代主義思潮與運動；一方面追溯台日詩人們的生命經驗、文藝啟蒙。

「共時的星叢：『風車詩社』與跨界域藝術時代」便是由《日曜日式散步者》為出發點再發展而來，將上述討論由文學與電影的媒介轉至美術館展覽空間，並結合當代藝術與科技，是對於跨域創作的再探索。

展覽將在6月29日起至9月15日，於國美館101、102、201展覽室展出，他們邀請民眾以更具開放性的態度，來認識與理解台灣的文藝發展歷程，透過跨界域的對話，看見更多看待文學與藝術的可能性。展覽期間將也將推出國際論壇、藝術家座談會等推廣活動。展覽及活動詳請可參考國美館官網

共時的星叢：「風車詩社」與跨界域藝術時代
展覽時間：6月29日至9月15日
展覽地點：國立台灣美術館101-102展覽室、201展覽室
地址：台中市西區五權西路一段2號

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關鍵字：風車詩社,國立台灣美術館,文化部

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