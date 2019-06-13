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上千作品中精選130件！第9屆「一○八年全國美術展」開跑

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▲▼ 上千作品中精選130件創作！第9屆「一○八年全國美術展」開跑（圖／國立台灣美術館提供）
▲上千作品中精選130件創作展出！第9屆「一○八年全國美術展」開跑。（圖／國立台灣美術館提供，下同）

生活中心／綜合報導

國立台灣美術館即將在6月15日推出「一○八年全國美術展」，今年已邁入第9屆，展期為期3個月，由1129件作品中遴選而出各類別金、銀、銅牌獎，以及入選作品等，共展出130件創作。

國美館自民國100年開始承辦全國美術展，已邁入第9屆，而今年度成果豐碩，除了水墨、書法、篆刻、膠彩、油畫、水彩、版畫、雕塑、攝影、新媒體藝術類別外，增加了綜合媒材一類，期望「全國美術展」能透過與當代藝術接軌轉型，創造出更符合台灣藝術發展的生態機制，鼓勵更多藝術工作者投入創作。

▲▼ 上千作品中精選130件創作！第9屆「一○八年全國美術展」開跑（圖／國立台灣美術館提供）

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評審委員謝春德老師及莊普老師均表示，過去台灣的藝術圈較小，官辦美展的作品相異性不大。而現今作品媒材多元、創作議題也多元，很期待未來的全國美術展更具獨特性。

「一○八年全國美術展」將展出由1129件作品中遴選而出各類別金、銀、銅牌獎各一名，還有125件入選作品。另也有篆刻、水彩、版畫、雕塑等四類別，共5位獲同一類項前三名之得主免審查獎得主作品，總共130件作品。

水墨類金牌獎劉念儒說，她常將生活點滴化為創作靈感，創作也豐富她的生活，認為全國美展是一個很好的平台，能鼓勵更多藝術工作者投入創作。綜合媒材金牌獎蔡士翔則認為創作是生活的延伸，不僅僅轉換生活經驗，也修補了生活中的缺失。

▲▼ 上千作品中精選130件創作！第9屆「一○八年全國美術展」開跑（圖／國立台灣美術館提供）

▲劉念儒作品〈島之生—漂〉。（圖／國立台灣美術館提供）

▲▼ 上千作品中精選130件創作！第9屆「一○八年全國美術展」開跑（圖／國立台灣美術館提供）

▲綜合媒材金牌獎蔡士翔作品〈忘川〉。（圖／國立台灣美術館提供）

從得獎作品中，可以看見創作者多樣的藝術視野，除了善用不同媒材特質表現形式上的美感，創作議題上也相當多元，包括社會議題、生態環境的反思、個人生命經驗的重構再現等，兼具美感與實驗性，匯集了許多別出心裁的作品，展現藝術家積極努力後的豐碩成果。

「全國美術展」是國內公辦美展當中，被視為相當具有指標性的美術競賽展覽，每年均吸引超過千件作品參賽。經過公開徵件、專業評選等過程，選出品質穩健的作品，再藉由展覽，將多元的媒材與創作，呈現在社會大眾眼前，進而引起討論與迴響，對於鼓勵美術創作、提升台灣藝術創作能量，是一股正向的推力。

▲▼ 上千作品中精選130件創作！第9屆「一○八年全國美術展」開跑（圖／國立台灣美術館提供）

▲國美館林志明館長(中)與(左起)評審委員代表莊普、謝春德，藝術家代表蔡士翔、劉念儒合影。

「一○八年全國美術展」將於6月15日至9月15日在「國立台灣美術館」103-107展覽室、203-205展覽室及美術街展出，未來館方也將持續諮詢各藝術創作領域專家意見，致力於創造台灣當代藝術更多元、更有活力的創作發展環境。

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