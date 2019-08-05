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藝術銀行用5折收購壓迫藝術家？文化部要求國美館釐清檢討

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▲▼藝術品也有醫院！「藝術銀行」參展2019台灣文博會，揭秘修復師半透明特殊職業（圖／記者林育綾攝）
▲「藝術銀行」參展2019台灣文博會作品。（示意圖，非本文提及藝術品／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

藝術策展人胡朝聖日前在個人臉書發文，聽聞許多藝術家形容，文化部的「藝術銀行」在議價上多用5折來收購藝術品，質疑有壓迫藝術家生存疑慮，還以「殺人不見血的官方租賃公司」來比喻。而文化部回應，已責成國美館儘速釐清爭議，並針對藝術銀行制度及購藏機制進行檢討，召開諮詢會聆聽各界對於藝術銀行購入作品機制的意見，即時修正。

「藝術銀行」自2013年啟動，由文化部編列預算，交由國美館（國立台灣美術館）成立專案小組執行。而藝術策展人胡朝聖3日在個人臉書發文質疑，「藝術銀行在議價制度上，是在進行對藝術家生存的壓迫以及與民爭利嗎？」他提到很多作品都是以5折來議價收購，更要求藝術家自行將作品送至國美館現場，等於除了5折出售，還要自行吸收運費與交通費。

胡朝聖在文中表示，過去20年藝術圈對於官方美術館以「低價策略」收藏美術品的行為曾大肆批評，而美術館也從善如流，基本上已沒有這樣的陋習存在；但如今藝術銀行此行為，恐怕有「帶頭將此惡習死灰復燃」的情況，若真屬實，他認為藝術銀行應該出來說明，而文化部更應該出來了解情形。

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對此文化部亦在當日透過新聞稿回應，已責成國美館儘速釐清爭議，並針對藝術銀行制度及購藏機制進行檢討，召開諮詢會聆聽各界對於藝術銀行購入作品機制的意見，即時修正。

文化部表示，藝術銀行成立目的在於鼓勵創作，扶植台灣當代藝術家，透過藝術品的租賃流通與推廣機制，讓藝術進入公共空間、營造多樣的藝術欣賞環境，提升國民美學。因而，近年來不論是在公共空間或是駐外館舍，都可以看到透過藝術銀行制度推廣展出的台灣藝術家作品。惟藝術銀行啟動至今已有相當時日，確實需要重新盤整相關程序並檢討作法，方能相符於當今藝文發展生態。

文化部指出，各界關心的藝術銀行購入機制，與本部正在推動鬆綁政府採購的藝文採購制度密切相關。《文化基本法》已在今年6月公布施行，其中針對政府機關、公立學校及公營事業辦理文化藝術採購，已授權文化部訂定相關辦法，確保採購之履約條件及契約價金給予合理待遇。文化部正邀集專家學者研商訂定，預計年底前完成配套辦法。

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關鍵字：藝術銀行,文化部,胡朝聖,國美館,國立台灣美術館

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