國美館典藏變化重生！「玩形變奏曲」台北文化部藝廊展出



▲國美館典藏品變化重生！「玩形變奏曲」台北文化部藝廊展出。（圖／文化部提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

美術館的典藏品還能做變化嗎？國立臺灣美術館舉辦「玩形變奏曲」展覽，今（7/25）起在台北文化部南棟一樓藝廊開幕展出！以國美館開發的典藏品為發想，結合「遊玩」的趣味，拆解為「形式」，創造再加以變化，重新詮釋藝術原作、衍生品與人的交互關係。

國美館館長林志明表示，國美館將典藏品開發為生活物件已經有多年歷史，並且有一套相當謹慎的審查流程，以避免衍生品淪為庸俗商品，失去了美術館作為典藏及研究單位的使命。

此次展覽以「衍生品回應藝術與人對話溝通的起點」為概念，審視衍生品應有的角色，希望民眾觀看時，不只是思考美麗和實用的設計，更能夠理解作品的本質和內涵，呈現國美館在典藏品加值應用方面的努力。

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文化部表示，典藏品是博物館永續發展的命脈之一，國美館致力於臺灣美術史建構，典藏品的典藏應用，是介紹民眾認識臺灣美術的一個重要方式，藉由認識典藏品所蘊含的特色和歷史人文意義，形成臺灣獨特的文化記憶，是「重建臺灣藝術史計畫」相當重要的一環。

若說藝術品是對現實的轉化與再現，衍生品就是對藝術品的轉化與再創。展覽將「形式」視為一個創作的因子，以「原作與衍生」、「形構的擬仿」、「紋理的轉譯」、「文本的再創」、「概念的移置」5個子題，呈現衍生品開發時的美術館角色。



▲國美館館長林志明(中)、策展人林學敏(左2)、陳曉儒(左4)及與會貴賓合影。（圖／文化部提供）

「原作與衍生」將三位出身於不同年代的藝術家，李錫奇、袁旃、李育貞的衍生品並置，重新詮釋並放大衍生品獨特的視覺造型。「形構的擬仿」將張永村作品及衍生品中的幾何元素抽出，成為一個燦爛奪目的櫥窗。

「紋理的轉譯」演繹王午、李錫奇、賴九岑原作的特性，在衍生品背後放置的五面巨大的雕刻版，呈現版畫創作過程中，不可或缺的製版技術，與衣飾印刷的本質互相呼應；「文本的再創」則將李錫奇原作分色版印製於薄紗上，再現版畫套版的精巧工藝；「概念的移置」則巧妙結合蕭勤、劉國松、袁旃原作的心境風景和衍生品，打造出一幅輕鬆休閒的日常景致。

「玩形變奏曲」展覽自即日起至12月15日，在文化部南棟一樓藝廊展出。藉由重新審視衍生品及原作的關係，期待觀者在進入後，除了當下獨一無二的體驗，也能因展示設計的遊藝性，重新喚起對美的感受和樂趣。

玩形變奏曲

日期：即日起至12月15日

時間：週一至週五9:00-17:00（例假日未開放）

地點：新莊聯合辦公大樓（南棟）文化部一樓藝廊

地址：新北市新莊區中平路439號南棟1樓