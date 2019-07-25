　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國美館典藏變化重生！「玩形變奏曲」台北文化部藝廊展出

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 國美館典藏品變化重生！「玩形變奏曲」台北文化部展出（圖／文化部提供）
▲國美館典藏品變化重生！「玩形變奏曲」台北文化部藝廊展出。（圖／文化部提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

美術館的典藏品還能做變化嗎？國立臺灣美術館舉辦「玩形變奏曲」展覽，今（7/25）起在台北文化部南棟一樓藝廊開幕展出！以國美館開發的典藏品為發想，結合「遊玩」的趣味，拆解為「形式」，創造再加以變化，重新詮釋藝術原作、衍生品與人的交互關係。

國美館館長林志明表示，國美館將典藏品開發為生活物件已經有多年歷史，並且有一套相當謹慎的審查流程，以避免衍生品淪為庸俗商品，失去了美術館作為典藏及研究單位的使命。

此次展覽以「衍生品回應藝術與人對話溝通的起點」為概念，審視衍生品應有的角色，希望民眾觀看時，不只是思考美麗和實用的設計，更能夠理解作品的本質和內涵，呈現國美館在典藏品加值應用方面的努力。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 國美館典藏品變化重生！「玩形變奏曲」台北文化部展出（圖／文化部提供）

文化部表示，典藏品是博物館永續發展的命脈之一，國美館致力於臺灣美術史建構，典藏品的典藏應用，是介紹民眾認識臺灣美術的一個重要方式，藉由認識典藏品所蘊含的特色和歷史人文意義，形成臺灣獨特的文化記憶，是「重建臺灣藝術史計畫」相當重要的一環。

若說藝術品是對現實的轉化與再現，衍生品就是對藝術品的轉化與再創。展覽將「形式」視為一個創作的因子，以「原作與衍生」、「形構的擬仿」、「紋理的轉譯」、「文本的再創」、「概念的移置」5個子題，呈現衍生品開發時的美術館角色。

▲▼ 國美館典藏品變化重生！「玩形變奏曲」台北文化部展出（圖／文化部提供）
▲國美館館長林志明(中)、策展人林學敏(左2)、陳曉儒(左4)及與會貴賓合影。（圖／文化部提供）

「原作與衍生」將三位出身於不同年代的藝術家，李錫奇、袁旃、李育貞的衍生品並置，重新詮釋並放大衍生品獨特的視覺造型。「形構的擬仿」將張永村作品及衍生品中的幾何元素抽出，成為一個燦爛奪目的櫥窗。

「紋理的轉譯」演繹王午、李錫奇、賴九岑原作的特性，在衍生品背後放置的五面巨大的雕刻版，呈現版畫創作過程中，不可或缺的製版技術，與衣飾印刷的本質互相呼應；「文本的再創」則將李錫奇原作分色版印製於薄紗上，再現版畫套版的精巧工藝；「概念的移置」則巧妙結合蕭勤、劉國松、袁旃原作的心境風景和衍生品，打造出一幅輕鬆休閒的日常景致。

「玩形變奏曲」展覽自即日起至12月15日，在文化部南棟一樓藝廊展出。藉由重新審視衍生品及原作的關係，期待觀者在進入後，除了當下獨一無二的體驗，也能因展示設計的遊藝性，重新喚起對美的感受和樂趣。

玩形變奏曲
日期：即日起至12月15日
時間：週一至週五9:00-17:00（例假日未開放）
地點：新莊聯合辦公大樓（南棟）文化部一樓藝廊
地址：新北市新莊區中平路439號南棟1樓

ET快訊
高雄常看到「灰衣綠褲男」！她滿頭疑惑　網驚：老一輩都說讚
2歲孩「31樓墜落」！斷頭掛空中慘死　母親目擊崩潰
連槓41期…威力彩「13億頭獎」號碼出爐！

關鍵字：文化部,國立臺灣美術館

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老公度蜜月不做功課還嫌棄　美女醫師歐洲餐廳「火大折斷筷子」

快訊／連槓41期…威力彩「13億頭獎」號碼出爐！中了一秒翻轉人生

台北家禽批發市場44雞疑禽流感　關門消毒8小時

國美館典藏變化重生！「玩形變奏曲」台北文化部藝廊展出

曝林佳龍不滿華航說明　王國材重話：若謝世謙要請辭交通部會同意

台北城南打造「城市森林秘境」！探索百年古道、認識台灣特有種

銀車違停人行道！身障人士拍照蒐證　車主駛經身旁挑釁：你還能走嗎

電鍋蒸白飯...她衛生紙一擦「噁黑油」！網曝很正常...1招神解：長知識

影／走私菸「約定俗成」沒管制數量　華航：不知這麼大量與機邊交貨

地址錯了！外送妹收負評…委屈吐332字心聲　求「有點包容心」：一定送達

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

路人亂入告白周杰倫　王嘉爾聽到了..當場笑出來XDD

逆向闖雙黃線「急煞+惡意逼車」　 駕駛還怒噴騎士：教你行車安全

忘拉手剎！車失控下滑2童求救　勇司機赤腳狂追百米帥氣攔停

退休消防「路過CPR」救昏倒警　聯手現役英雄12分鐘：回來了！

赴波蘭演出遭大會送上「五星旗」 椰油國小生拒拿！堅持國旗進場

老公度蜜月不做功課還嫌棄　美女醫師歐洲餐廳「火大折斷筷子」

快訊／連槓41期…威力彩「13億頭獎」號碼出爐！中了一秒翻轉人生

台北家禽批發市場44雞疑禽流感　關門消毒8小時

國美館典藏變化重生！「玩形變奏曲」台北文化部藝廊展出

曝林佳龍不滿華航說明　王國材重話：若謝世謙要請辭交通部會同意

台北城南打造「城市森林秘境」！探索百年古道、認識台灣特有種

銀車違停人行道！身障人士拍照蒐證　車主駛經身旁挑釁：你還能走嗎

電鍋蒸白飯...她衛生紙一擦「噁黑油」！網曝很正常...1招神解：長知識

影／走私菸「約定俗成」沒管制數量　華航：不知這麼大量與機邊交貨

地址錯了！外送妹收負評…委屈吐332字心聲　求「有點包容心」：一定送達

《炮仔聲》新角色登場！新生代「偶像劇女神」一開口…網驚：根本小李燕

陳水扁談私菸：若對自己人輕輕放下　蔡英文準備111重重摔下

高中生「獨闖廢棄教室」遇吊死冤魂　工作人員也出聲：這裡不對勁！

中職／瑞安6局無責失好投　統一8比1擊敗富邦中止4連敗

影／威爾史密斯《雙子殺手》複製人計畫曝光！網友爆陰謀論超毛

《Pokémon Masters》開放登錄　遊戲系統與影片大公開

亂摸女友人隔天全忘光...事後辯稱患「睡眠性交症」　他上訴擺脫非禮罪

九官鳥打招呼「撩到房仲」　半夜爬陽台偷走

瓊斯盃／錢薇娟2套秘密戰術　成中華白贏藍隊關鍵

「漫撕男」楊洋帥炸！《全職高手》「5大看點」追電競大神了

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

生活熱門新聞

百合颱風最快今生成！周五六午後..

被一股力量拉進大豹溪！　他伸腳..

差n公分換n片肉！萬人噴口水：..

外送哥直達火化場　她冏：多少錢

1200到家！閨蜜蹭車「只肯付..

妹子急拍肩「妳大便掉了」真相惹..

華航：專機實銷10009條！未..

快訊／統一發票5、6月中獎號碼..

孩淚喊媽！她回兩句話　詐騙傻住

她見大腿「哀鳳同款瘀青」　網讚..

尪車上藏「藍色內褲」她超怒　真..

小黃司機「蚵仔煎5個270元要..

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞..

私菸案華航懲處名單曝！副總1大..

更多熱門

相關新聞

立院三讀　拒交政治檔案可罰500萬

為落實轉型正義，並兼顧檔案當事人隱私規定需要，立法院臨時會4日三讀通過《政治檔案條例》，明定政黨、附隨組織討或黨營機構拒絕將審定之政治檔案移歸為國家檔案者，處新台幣100萬元以上、500萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰，毀棄、損壞、隱匿的方式或致不堪用者，則處5年以下有期徒刑。

文化部次長由國藝會執行長彭俊亨接任

日治時期超前衛「風車詩社」重現

《公視台語台》14頻道7月開播！

文化部1億補助力挺台灣原創動漫

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

百合颱風最快今生成！周五六午後防大雨

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了

被一股力量拉進大豹溪！　他伸腳嚇壞大家

挑戰「棒式」成功99元吃麻辣鍋

差n公分換n片肉！萬人噴口水：還好我矮

外送哥直達火化場　她冏：多少錢

獨／宋讚養淚崩：我跟她都是哭著拍的！

阿姆斯壯死因曝光！醫院付1.8億封口

27歲女獨遊！留神秘數字　3天後陳屍華山

他運動完喝可樂當場死亡　醫生回應

夜宿廖人帥家12hrs　蕾菈回應了！

快訊／王瞳首發文「我們真的很軟弱」

前夫在外面招蜂引蝶　她剪掉下體沖進馬桶

史上「最難約」星座Top 4

更多

最夯影音

更多

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面