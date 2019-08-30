開學日！林智堅贈積木組　化身「小智老師」

▲新竹市長林智堅化身「小智老師」，細心教導小一新生組裝積木。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺 ／新竹報導

8月30日是新竹市國中、小學開學日，新竹市長林智堅一早前往頂埔國小，陪伴「小一新鮮人」展開小學生活，貼心帶來入學小叮嚀，囑咐孩子注意新竹市有準備校園營養午餐，爸媽不用煩惱孩子餐食，並鼓勵孩子有問題要勇敢發問，連「上廁所安全事項」也一一提醒，當場化身為「小智老師」；今年結合108新課綱，也為全市的小一新生準備了「開學見面禮-齒輪及方塊積木組」，讓孩子動手玩出STEAM，在動手做的過程中，邊玩邊學，啟發孩子的創造力、想像力。

今日頂埔國小現場，小智老師遇上一群非常可愛的小一生，就像哈利波特中的「妙麗」一樣踴躍舉手回答市長提問，並在短短時間內就將齒輪積木組裝成陀螺，與小智老師來場陀螺PK賽，活潑程度讓他感到非常意外，不敢相信他們是小一新生，他表示自己兒子入學時還有掉幾滴眼淚，稱讚在場小一生「很勇敢」。

林智堅也為所有竹市小一生帶來第一堂入學課，提醒雖然小一生大多上半天課，竹市仍提供營養師調配的免費營養午餐，請孩子們中午用餐後，再依各校的放學時間離開校園，另若小朋友在學校自己或同學身體不適、受傷，都要第一時間勇敢的向老師說；他也提醒老師們，國小校舍廁所以蹲式的居多，請老師們會帶領學生學習使用蹲式廁所，指導正確的如廁方法與清潔習慣。

林智堅說，今日是小一新生入學時刻，是孩子人生旅途上重要一刻，市府特別送上小一新生禮與孩子們一起分享這個喜悅，新竹市是全台最年輕的城市，今年小一入學人數達6090位，比去年還多，因此竹市府大刀闊斧投入超過37億推動心校園運動，新建27棟老舊校舍，設立關埔小學與華德福實驗學校；體育方面也投入1.35億元整建各校操場與球場；為了提升夏日孩子學習品質，也分三年投入4.5億，要讓全市國中小班班有冷氣，讓竹市教育力在媒體評比中名列前茅，未來更將投入8億打造新竹總圖，讓孩子有好的學習環境。

新竹市政府教育處長黃錦能表示，積木是激發孩子創意的鑰匙，今年贈送小一新生的積木組合，結合108新課綱，讓孩子動手玩出STEAM，透過齒輪積木的變化與力量的轉變，理解簡單的機械原理，幼稚園升上小一，是孩子由幼兒蛻變成兒童的一大轉捩點，需要家長的陪伴與支持，並多些耐心與等待，給孩子多些時間調適，孩子才能快樂學習、健康成長，歡迎所有新生入學。

教育處表示，市府透過創意的迎新活動，讓孩子感受到溫馨快樂的氣氛，進而希望孩子對上學充滿興趣與期待，也藉由親師生的熱絡互動，使家長及新生更加認識這個大家庭，盼望每位小朋友在充滿愛與關懷的校園環境中，快樂學習、健康成長！