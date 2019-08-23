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孩子的守護天使！　新竹市表揚66位績優交通導護人員

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▲交通導護志工，是孩子們上放學的守護天使。（圖／新竹市政府提供）

▲交通導護志工，是孩子們上放學的守護天使。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市「交通導護人員安全防護教育研習暨績優交通導護人員表揚」活動，日前連續二天於載熙國小辦理，22日由新竹市政府教育處長黃錦能代表新竹市長林智堅表揚66位績優交通導護老師及志工。林智堅表示，交通導護志工，是孩子們上放學的守護天使，感謝全市所有導護志工及老師們，不畏酷暑嚴寒、風雨無阻、堅守崗位，辛勞守護學童上、放學的安全。

教育處表示，為增進志工對於導護工作的專業知識及鼓勵更多的人參與導護志工的行列。教育處每年定期辦理「交通導護人員安全防護教育研習暨績優交通導護人員表揚」活動。2019年受表揚者有35位績優導護老師、31位績優導護志工，在這受獎的66位導護人員中，導護年資長達20年以上共有5位，長達10年以上的共有10位，實屬難得。

「小孩上小一的那一年，看到內湖國小校門前一台闖紅燈的車，差點撞到學生，讓我投入導護志工，保護自己小孩也保護內湖國小的學生。」已有24年志工資歷楊麗花女士表示，參與導護志工的前10年，每天風雨無阻到內湖國小站崗，現在自己小孩已經28歲了，除了自己參加導護志工外，我的老公退休後，也自動加入學校的導護志工，每天執勤。楊麗花女士真可謂是「一人導護志工、全家導護志工」最佳代言人，同時她熱情邀請大家一起加入導護志工行列。

「通學的路學校關心、學生安心、家長放心」，林智堅表示，守護學童上放學安全是刻不容緩的事，市府為維護學童上、放學安全，近年啟動全市通學步道改善計畫，盤點全市校園通學環境，並邀請學校提出需求，綜合幾項條件包括學生高比例步行通勤、有空間條件可建置、與周邊社區連通性做整體考量評估，投入逾1.5億推動14處通學步道改善。

黃錦能指出，除通學步道空間改善建置外，市府每年更辦理交通導護人員安全防護教育研習活動，增進志工專業知能，使志工執行勤務為學童安全多一分保障。另為保障本市導護志工的人身安全，也為每位導護志工投保團體意外險。此外在交通安全教育推動上更是不遺餘力，辦理自行車安全教育、機車安全教育、保腦教育、教師交通安全教育課程研習等活動，努力讓交通安全觀念從小在學童身上札根，希冀讓交通安全的守法觀念能伴隨學童一生，守護他們行的安全。

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關鍵字：新竹市教育處, 新竹市交通導護人員

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