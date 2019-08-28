　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹光國中「哈利波特風」社區共讀站　獲選全國最美

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲新竹市長林智堅與學生體驗共讀站。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅與學生體驗共讀站。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅上任後致力推展閱讀教育，日前獲行政院前瞻基礎建設「設置學校社區共讀站」計畫補助，投入2095萬元改善或新設6所市立國中小圖書館，其中，獲補助的竹光國中「家的圖書館」參與108年度教育部辦理的「全國最美社區共讀站競賽」，自299校中脫穎而出榮獲優選成「全國最美」社區共讀站。

新竹市政府教育處表示，108年度「全國最美社區共讀站競賽」針對空間規劃、美感營造、共讀推廣及永續經營等4大項評分，共有來自全國299校參與角逐，經過專業評審書面審查及實地訪勘，並評估共讀站的功能、成效與推廣教育規劃。竹光國中「家的圖書館」動線流暢而開闊，多功能設計與複合式學習區域打破一般人對閱讀的想像，令人驚艷且備受好評，榮獲「全國最美」圖書館頭銜實至名歸。

請繼續往下閱讀...

竹光國中「家的圖書館」在2019年2月正式啟用，以「家」為概念發想，兩層樓的空間透過旋轉樓梯相接，第一層「世界之窗」有各國城市杯小盆栽及環景落地窗可欣賞遼闊視野，以及五台iMac打造的查詢站「資訊之島」、書展區「BOOK之星」、閱覽區「明星書屋」等；第二層有仿誠品簽書區的「竹光講堂」可開課、辦講座，以及挑高落地的環場開放式書櫃「寰宇書屋」，都是時下最熱門打卡點。

竹光國中校長潘致惠表示，「家的圖書館」啟用後不僅使用頻率提高，學校也舉辦各類主題書展和藝文展覽以提升孩子閱讀熱情，例如與廣達文教基金會合作的「新竹美味」特展，找來新竹特色產業達人，師生共創美味桌遊、線控車遊舊城區，讓竹光國中成為社區文化交流中心。

教育處黃錦能處長表示，改善校園學習環境是新竹市政府首要施政工作之一，社區共讀站計畫也是其中一環，成功向行政院爭取經費推動新竹市「社區共讀站」計畫，自去（107年）起投入2095萬逐步改善或新建6所學校包括南隘國小、虎林國中、竹光國中、香山高中、建功高中、關埔國小的社區圖書館。

教育處表示，社區共讀站是各校依據學生需求設計獨具特色的閱讀空間，階段性成果紛紛出爐，包括目前已建置完成溫馨的南隘國小社區共讀站、明亮開闊的虎林國中虎書堂、以及有雙層環形閱讀空間而被譽為「哈利波特霍格華茲圖書館」的竹光國中「家的圖書館」，皆深獲社區好評，關埔國小、香山高中、建功高中社區圖書館也將在109年底前陸續完工，提供學生及社區居民更好的共學環境。

ET快訊
起底李佳芬農舍神秘買家「高雄陳小姐」！戶籍地址曝光..竟是一
褲子凸凸的？女子田徑選手「連聲音都像男生」　澄清網友都不信
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏科大「甜蜜森林」地方創生　再生林下經濟人才

投入超過3000萬元搶救業績　一芳水果茶9月要送100台電動車

人夫甩肉20kg全靠老婆「手作超神便當」！　萬名網友全跪：沒人關心你胖瘦了

旅居約旦沙漠的跆拳道界高手陳秋華　守護難民的救援推手

竹光國中「哈利波特風」社區共讀站　獲選全國最美

IG親邀「俄國石虎設計師」來台有回應了　林佳龍曝：她有在考慮

老公嫌包重！人妻白眼「數12項內容物」超大心　曝媽媽包真相…網淚推

懷孕4月！爸媽迷信「不准去妹妹婚宴」 　她爆哭：台灣孕婦比較衰小？　

快訊／買一送一無效！一芳搶救加盟主　9月周年慶送百輛電動車

用繪本傳達錯誤性平教育　他提6點面對「彩虹媽媽」

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

女選手清新嗓音唱《你的酒館對我打了烊》　李榮浩選歌遭轟「網路歌也能登《好聲音》」

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔 警要開單惱羞：你有問題去申訴

屏科大「甜蜜森林」地方創生　再生林下經濟人才

投入超過3000萬元搶救業績　一芳水果茶9月要送100台電動車

人夫甩肉20kg全靠老婆「手作超神便當」！　萬名網友全跪：沒人關心你胖瘦了

旅居約旦沙漠的跆拳道界高手陳秋華　守護難民的救援推手

竹光國中「哈利波特風」社區共讀站　獲選全國最美

IG親邀「俄國石虎設計師」來台有回應了　林佳龍曝：她有在考慮

老公嫌包重！人妻白眼「數12項內容物」超大心　曝媽媽包真相…網淚推

懷孕4月！爸媽迷信「不准去妹妹婚宴」 　她爆哭：台灣孕婦比較衰小？　

快訊／買一送一無效！一芳搶救加盟主　9月周年慶送百輛電動車

用繪本傳達錯誤性平教育　他提6點面對「彩虹媽媽」

廣原小熊首次健檢體重多一倍！　大家最關心是男是女？

徐麗雯「送滿月油飯」路上得知入圍…激動手機掉地板：兒子是福星！

「路人也能變星星」超美業務員到東森證明夢想不該被笑

全黨救韓國瑜剛好而已？　王世堅：韓神模式百毒不侵

林書豪2017年始拓展中國市場　首鋼鞏固「北京第一」關鍵

同居2年零「肉體摩擦」！她倒被騙60萬怒報警...下秒才知枕邊人羞恥秘密

荷商投資美光660億元大案　經濟部投審會准了

影／多年沒回家！女兒推開門嚇壞「爸爸只剩一堆白骨」…鄰居嘆：孤單嚥氣的

屁孩衝撞大鬧火鍋店！　潔哥「霸氣教訓」結局超療癒…網讚：這招我要學起來

追追追！買下李佳芬農舍　「高雄陳小姐」戶籍地址曝…是診所

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

生活熱門新聞

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

UberEats調降獎金　外送..

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖..

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計..

開日行燈被檢舉罰1200　女駕..

楊柳帶3天雨！13號颱風「玲玲..

她見小7「隱藏版15元飲料」秒..

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

女友幫訂尾翼！他臉綠：太戰鬥了

「95加300」駕駛堅持不熄火..

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒..

機伶妹面試過關！甜問2點結局逆..

神逆轉！林佳龍IG親邀俄畫家來..

加盟商擬求償　一芳總部說話了

更多熱門

相關新聞

竹市表揚66位績優交通導護人員

新竹市「交通導護人員安全防護教育研習暨績優交通導護人員表揚」活動，日前連續二天於載熙國小辦理，昨(22) 由新竹市政府教育處長黃錦能代表新竹市長林智堅表揚66位績優交通導護老師及志工。林智堅表示，交通導護志工，是孩子們上放學的守護天使，感謝全市所有導護志工及老師們，不畏酷暑嚴寒、風雨無阻、堅守崗位，辛勞守護學童上、放學的安全。

竹市校園「班班有冷氣」　3年編4.5億預算

竹市市長盃射箭錦標賽　譚雅婷同場競技

林智堅勉新續任校長：共同當孩子的引路人

竹市2-4歲育兒津貼8月1日起受理

關鍵字：

新竹市教育處 竹光國中 竹光國中共讀站

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖點菸祭拜

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

直播主哲哥鏡頭前遭押走　打斷手腳

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計師作品

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

開日行燈被檢舉罰1200　女駕駛怒：原廠就這燈

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面