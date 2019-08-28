竹光國中「哈利波特風」社區共讀站　獲選全國最美

▲新竹市長林智堅與學生體驗共讀站。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅上任後致力推展閱讀教育，日前獲行政院前瞻基礎建設「設置學校社區共讀站」計畫補助，投入2095萬元改善或新設6所市立國中小圖書館，其中，獲補助的竹光國中「家的圖書館」參與108年度教育部辦理的「全國最美社區共讀站競賽」，自299校中脫穎而出榮獲優選成「全國最美」社區共讀站。

新竹市政府教育處表示，108年度「全國最美社區共讀站競賽」針對空間規劃、美感營造、共讀推廣及永續經營等4大項評分，共有來自全國299校參與角逐，經過專業評審書面審查及實地訪勘，並評估共讀站的功能、成效與推廣教育規劃。竹光國中「家的圖書館」動線流暢而開闊，多功能設計與複合式學習區域打破一般人對閱讀的想像，令人驚艷且備受好評，榮獲「全國最美」圖書館頭銜實至名歸。

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竹光國中「家的圖書館」在2019年2月正式啟用，以「家」為概念發想，兩層樓的空間透過旋轉樓梯相接，第一層「世界之窗」有各國城市杯小盆栽及環景落地窗可欣賞遼闊視野，以及五台iMac打造的查詢站「資訊之島」、書展區「BOOK之星」、閱覽區「明星書屋」等；第二層有仿誠品簽書區的「竹光講堂」可開課、辦講座，以及挑高落地的環場開放式書櫃「寰宇書屋」，都是時下最熱門打卡點。

竹光國中校長潘致惠表示，「家的圖書館」啟用後不僅使用頻率提高，學校也舉辦各類主題書展和藝文展覽以提升孩子閱讀熱情，例如與廣達文教基金會合作的「新竹美味」特展，找來新竹特色產業達人，師生共創美味桌遊、線控車遊舊城區，讓竹光國中成為社區文化交流中心。

教育處黃錦能處長表示，改善校園學習環境是新竹市政府首要施政工作之一，社區共讀站計畫也是其中一環，成功向行政院爭取經費推動新竹市「社區共讀站」計畫，自去（107年）起投入2095萬逐步改善或新建6所學校包括南隘國小、虎林國中、竹光國中、香山高中、建功高中、關埔國小的社區圖書館。

教育處表示，社區共讀站是各校依據學生需求設計獨具特色的閱讀空間，階段性成果紛紛出爐，包括目前已建置完成溫馨的南隘國小社區共讀站、明亮開闊的虎林國中虎書堂、以及有雙層環形閱讀空間而被譽為「哈利波特霍格華茲圖書館」的竹光國中「家的圖書館」，皆深獲社區好評，關埔國小、香山高中、建功高中社區圖書館也將在109年底前陸續完工，提供學生及社區居民更好的共學環境。