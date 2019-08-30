被柯文哲用來酸蔡英文　吳音寧提7點「台灣價值」反嗆

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲日前反問總統蔡英文「台灣價值」時，提及北農總經理吳音寧。對此，吳音寧提出7點「台灣價值」反擊，並直言「這段時間我已經離開這麼久了，想不到柯市長還是這樣三不五時還是會把我的名字拿出來講」。

台灣基進黨在臉書粉專分享一段吳音寧的影片。片中，吳音寧表示，過去做北農總經理的時候，有人會問「你對柯市長有什麼意見、有什麼看法」，尤其說到柯文哲罵的時候，媒體就會問到「你的回應是什麼」，但那時候政策是最重要的事情，比如市場的改革，因此，沒有任何對柯文哲的回應，但現在柯文哲提到台灣價值，又提到她的時候，她其實心裡有些話想要說。

吳音寧認為，台灣價值是，第一，男女要平等，不是像柯文哲所說的，有一些台灣的女性，沒化妝就會出門嚇到人；第二，是會學會疼惜比我們弱勢的人，需要我們照顧的人，不是像柯文哲所說的，把沒有房子住的人，比喻成流浪的狗，說什麼定點、定時餵。

吳音寧指出，第三，尊重別人的意見，「不是像柯市長自己覺得自己最棒最聰明、智商最高，遇到別人有不同的意見，尤其是女性，就會說『她懂什麼東西』」；第四，會負責任，可以承擔，尤其做一個領導者，一定要有肩膀，不是一遇到問題就把責任推給別人，好像都是別人的錯。

▲柯文哲、吳音寧。（圖／合成照）

吳音寧提到，第五，真正了解到農夫、工人的心聲，是想為台灣民眾找一個好的未來，「不是選舉到了，才再說民眾、民眾」；第六，我們是真的煩惱，面對中國的威脅，我們要怎麼讓我們台灣這塊土地守護住，不是說什麼「兩岸一家親」。

最後，吳音寧強調，台灣價值就是，「認定台灣這塊島嶼是我們的家，我們只有這個家而已，所以希望它可以更美麗、更好生活」，很多朋友都有這個共同的價值，都在努力，這才是真正的台灣價值。

對此，針對吳音寧提到台灣價值第一點「男女要平等」，柯文哲30日受訪時表示，吳音寧當時肯上議會就好了，「妳不可以因為有後台老闆，就連整個民進黨高層的叫不動你，實在是...」。