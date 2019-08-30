貪拿1539元誣告老闆摸屁性騷擾　女店員提告全輸還得賠10萬

記者黃翊婷／台北報導

唐姓女子2014年至2016年間在新竹某早餐店擔任店員，卻趁機偷偷A走1539元的費用，後來被藍姓老闆發現有異，竟然反過來控告對方性騷擾，伸手摸她的屁股。幸好經過檢警調查還給藍男清白，性騷擾部分獲不起訴，他提告求償50萬元，高等法院判唐女應賠償10萬元，全案確定。

▲唐女在早餐店工作2年，期間偷偷A走1539元的費用。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，唐女2014年1月到2016年1月間都在藍男經營的早餐店工作，主要擔任櫃檯收銀、接受顧客點餐等工作，但她趁著工作之便A走顧客支付的1539元餐費，後來被老闆發現，新竹地檢署也依業務侵占罪嫌展開偵辦。

唐女不滿老闆提告，一氣之下，乾脆在2016年4月24日晚間7時許跑到派出所報案，謊稱老闆從2015年5月20日到同年12月1日期間，頻頻在店內邀請她外出遊玩或用餐，甚至經常不經意用手撫摸她的臀部，打算提告性騷擾，讓對方揹上刑責。

▲唐女謊稱遭老闆摸屁股性騷擾。

不過，經過檢警調查發現藍男並未性騷擾唐女，早餐店另一名員工也證稱，老闆沒有對唐女性騷擾的機會，也沒見過他有任何肢體上不禮貌的行為或言語。最後，性騷擾部分藍男獲得不起訴。

但無端挨告，加上警員走訪早餐店調查，新竹市勞工局人員也來約談職場性騷擾，導致藍男名譽受損，他越想越不滿，於是提告向唐女求償50萬元。高等法院法官認為，唐女的行為的確造成藍男精神上極大的痛苦，考量到雙方的財產狀況，最後判她應賠償10萬元的慰撫金較為適當，全案確定。