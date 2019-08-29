　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「是爸爸養我們養到去世」　67歲母住院討錢被3子女打臉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲醫院,病人（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲駱婦因為生病的關係，至今仍得住院接受治療。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台南市67歲駱姓老婦患有思覺失調症、妄想症以及慢性病，目前仍需住院治療，於是提告向3名子女要求給付每月2萬1000元的扶養費及醫藥費。但3名子女認為，他們從小就是由父親獨力扶養長大，根本沒有受過母親照顧，加上經濟狀況負擔不起，最後獲判不用給付扶養費。

判決書中提到，駱婦目前已經沒有謀生能力，加上患有思覺失調症、妄想症、慢性伴有急性發作等病症，現在仍在醫院住院治療，由於她的身體狀況不佳，每月需要支出的醫療費用相當可觀，實在沒辦法了才決定提告，並向3名子女要求每月2萬1000元的扶養費。

▲▼老人,長輩。（圖／取自Pixabay）

▲駱婦坦承過去並未幫忙扶養孩子們長大。

但駱婦的3名子女出庭證稱，母親從他們小時候起就患有上述病症，而且根本沒有實際扶養過小孩，他們都是被父親獨力拉拔長大，如今父親已經過世，家中經濟也不是很富裕，真的無力負擔母親龐大的醫藥費，因此希望法官能減輕或是免除給付扶養費的部分。

面對子女們的反彈，駱婦坦言，自己的確因為疾病無法照顧小孩，他們3人都是由丈夫一手帶大。台南地院法官認為，駱婦沒有正當理由卻未負起扶養子女的義務，情節重大，另外考量到她生病需要照顧的費用相當龐大，子女的確無力負擔，最後裁定母親敗訴，孩子們不用給付扶養費。

ET快訊
韓國瑜直播失言！「鳳凰飛走了，進來一堆雞」歧視移工
汐止警殉職…戰友列隊敬禮！淚崩喊：定岳，任務結束一路好走
30歲銀行副理失蹤！好友洗照片「見驚悚一幕」　廟公：被帶走了
飛機降落椅背不扶正！空姐「一句話」霸氣嗆爆黃安
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小王約妻「等妳洗好一起睡」　夫下班累返家…一開手機滿臉綠光

兩支口紅塞袋子稱忘記結帳　粗心女「沒撕感應條碼」救了自己

趁司機送貨開走超商貨車！賊嘴饞偷喝優酪乳　隨手一丟GG了

深夜半小時狂按電鈴16次嗆「慢慢跟你玩」　鄰居掰喝醉按錯反打臉

遭隔壁人夫強拖上床　女鄰居怒嗆一句「你敢做嗎？」救了自己

汐止警殉職...戰友列隊敬禮！見靈車抵分局　淚崩喊：定岳，任務結束一路好走

「我現在連死都不怕了」不滿同居女友要分手　她傳恐嚇訊息挨告

家暴夫「欲見妻子遭拒」9樓頂揚言輕生　警耐心勸說挽憾事

快訊／師大商圈火警！泰順街空屋「濃厚黑煙」狂竄...里長路過嚇壞急報警

剝蚵滿手繭！汐止勇警雙親「拉拔3兄妹長大」忍淚向蚵農請假　見兒最後一面

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

約克夏遭拖行20m「痛苦翻肚」　家屬道歉：有急事出門忘記了

剛拍完婚紗！警取締酒駕撞安全島 頭部重創亡...父母急奔醫院

《我們與惡的距離》金鐘54內戰　14項入圍！吳慷仁.賈靜雯搶影帝后

《我只喜歡你》程由美來挑戰「聲林2」　23歲張芮僑：我想站在舞台上唱歌

汐止警殉職...戰友列隊敬禮！見靈車抵分局　淚崩喊：定岳，任務結束一路好走

「我現在連死都不怕了」不滿同居女友要分手　她傳恐嚇訊息挨告

家暴夫「欲見妻子遭拒」9樓頂揚言輕生　警耐心勸說挽憾事

快訊／師大商圈火警！泰順街空屋「濃厚黑煙」狂竄...里長路過嚇壞急報警

剝蚵滿手繭！汐止勇警雙親「拉拔3兄妹長大」忍淚向蚵農請假　見兒最後一面

大創案偵結「黃偉哲未涉入」　辦公室主任收3千萬真的有做事

「是爸爸養我們養到去世」　67歲母住院討錢被3子女打臉

新北警局長陳檡文訪金山警分局　籲「安全第一、不勉強追車」

「定岳，快回家」...汐止勇警殉職！家屬淚灑事故地點　現場僅留乾涸血跡

私菸案偵辦遭疑「貼心迴護高層」　北檢回擊「無謂揣測打擊士氣」

12強／旅美多人再討論！王維中、張奕、王柏融參賽機會大

獨家／AI初次見頑童超糗　硬派3人幫提行李：我秒變粉絲

便秘問題不能拖！四招讓孩子的「嗯嗯」更順暢

「進來一堆雞」又失言！　韓國瑜三度解釋：我屬雞就想到雞

Uber Eats獎勵「週週變」外送員火大：惡劣，根本逼人走

小英總統台南競總即將開張　力拼2020總統連任立委全壘打

台股站上月線！　收盤上漲28點

拉國外旅客！交部提花東包機「獎助5成地勤費」　拚10月上路

勞動部：大同集團應好好處理華映財務狀況　若大量解僱會協同桃園市府合作處理

快訊／閨密門終審！　大法院撤銷三星李在鎔及朴槿惠部分二審判決

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

社會熱門新聞

萬華街友包包驚見400萬現鈔　..

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR..

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞..

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝..

31歲汐止警剛拍婚紗殉職　女友..

才剛拍完婚紗照！員警「取締酒駕..

即／影片曝光！汐止警追酒駕　撞..

包龍星3煞斷手腳原因曝！直播主..

更／毒蟲害死警　拒檢騎士移送

砸300萬當「乾爹」被放生　他..

遭疑是毆斷吳小哲手腳惡煞　包龍..

即／爆料韓國瑜外遇生女　北檢起..

口紅塞袋子稱忘結帳　女獲判無罪

還原追車過程！勇警暴吼：停車　..

更多熱門

相關新聞

女友想分手　男友嗆裸照上傳A片網

台南24歲蔡姓男子今年3月不滿女友小梅（化名）提出分手，搬離同居處前偷偷用手機拍下女友私密處的不雅裸照，事後再傳訊息恐嚇對方要把照片上傳到A片網站，「逼急一個人什麼事都會發生」、「好自為之囉」，最後反而吃上妨害電腦使用罪，被判處拘役120日，得易科罰金12萬元。

算命仙推拿「伸內褲按OO」：我學佛…下場揭

單親爸路邊車震小女友　一次就中

出生一年父入獄3次　兒逆轉反擊

道具槍搶模型槍　傻男裝闊喊全包

關鍵字：

台南地院

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

睡了40名高官狂升職！校花副市長認罪

美食社團嗆「不付300就關店」

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR」淚崩

快刪！下載破億的知名安卓App遭爆有特洛伊木馬

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

女星「緊擁2月兒倒地」遭武術教練老公暴打！

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝光

30歲男登山離奇消失！好友洗出照片嚇傻

31歲汐止警剛拍婚紗殉職　女友一聽呆滯

今起變天周五六全台防大雷雨　「下周成颱機率高」

更多

最夯影音

更多

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面