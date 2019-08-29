「是爸爸養我們養到去世」　67歲母住院討錢被3子女打臉

▲駱婦因為生病的關係，至今仍得住院接受治療。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台南市67歲駱姓老婦患有思覺失調症、妄想症以及慢性病，目前仍需住院治療，於是提告向3名子女要求給付每月2萬1000元的扶養費及醫藥費。但3名子女認為，他們從小就是由父親獨力扶養長大，根本沒有受過母親照顧，加上經濟狀況負擔不起，最後獲判不用給付扶養費。

判決書中提到，駱婦目前已經沒有謀生能力，加上患有思覺失調症、妄想症、慢性伴有急性發作等病症，現在仍在醫院住院治療，由於她的身體狀況不佳，每月需要支出的醫療費用相當可觀，實在沒辦法了才決定提告，並向3名子女要求每月2萬1000元的扶養費。

▲駱婦坦承過去並未幫忙扶養孩子們長大。

但駱婦的3名子女出庭證稱，母親從他們小時候起就患有上述病症，而且根本沒有實際扶養過小孩，他們都是被父親獨力拉拔長大，如今父親已經過世，家中經濟也不是很富裕，真的無力負擔母親龐大的醫藥費，因此希望法官能減輕或是免除給付扶養費的部分。

面對子女們的反彈，駱婦坦言，自己的確因為疾病無法照顧小孩，他們3人都是由丈夫一手帶大。台南地院法官認為，駱婦沒有正當理由卻未負起扶養子女的義務，情節重大，另外考量到她生病需要照顧的費用相當龐大，子女的確無力負擔，最後裁定母親敗訴，孩子們不用給付扶養費。