下半身太衝動噴髒兩女黑絲襪　高捷變態男「包包一遮」躲過性騷擾

▲小茜及另一名女子被陳男尾隨、弄髒衣物。（示意圖／記者趙于婷攝，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子2014年1月1日前往高雄捷運的高雄車站站閒晃，正巧遇到路過的女子小茜（化名），於是趁著搭乘手扶梯時自慰，並故意將精液濺到對方的黑絲襪上，最後被高雄地院法官依兩個毀損他人物品罪，各判處有期徒刑2月、3月，合併應執行刑期4月，全案仍可上訴。

檢方在起訴書中提到，31歲的陳男明知道女性衣物若沾上陌生人的體液，通常會覺得噁心而不敢再穿或是丟棄，卻仍在2014年1月1日、28日兩天前往高雄捷運的高雄車站站，尾隨在小茜及另一名女子後方走上手扶梯，再趁機從褲子裡掏出生殖器，以外套或是包包遮掩自慰，直到精液濺上對方的黑絲襪以及褲子，導致兩女的衣物無法繼續使用，顯然已經觸法。

▲陳男跟隨受害者走上手扶梯。（示意圖／取自免費圖庫CC0圖庫）

而在性騷擾方面，由於陳男並未公然裸露生殖器，其中一名受害女子也證稱，當時發現有物品碰到大腿後側，轉頭只看到他用包包遮住下體；檢方表示，光靠證詞沒有辦法認定他有故意觸摸女性身體隱私部位，加上也沒有裸露行為，最後決定不起訴這部分。

小茜事後接受偵查時坦言，「我到現在搭捷運都會害怕，也會跟人保持距離。」高雄地院法官認為，由上述證詞可見，這次的經歷對受害者造成實質、心理上難以抹滅的傷害，且嚴重危害社會治安，但考量到林男犯後皆坦承犯行，也有前往醫院治療性衝動控制問題，最後依兩個毀損他人物品罪，各判處有期徒刑2月、3月，合併應執行刑期4月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。