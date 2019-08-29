不滿發生口角遭毆　廚師竟買刀殺傷2同事判刑6年

▲宜蘭吳姓廚師持刀殺傷2同事，二審判刑6年。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭廚師吳冠瑋，去年9月間與李姓同事在廚房中因細故發生口角，最後遭對方打傷。心情鬱悶的廚師送醫包紮後，越想越不滿，竟在半夜到超市買水果刀，回到廚房中攻擊李姓同事，另名勸架的黃姓同事，搶刀過程中也被劃傷腹部，內臟外露。高等法院審理後，依照殺人未遂、傷害等罪，判刑6年。

判決指出，現年57歲的吳男，與李姓同事均在宜蘭縣礁溪鄉溫泉區內的遊藝場工作，吳男擔任廚師。他與李姓同事不睦，2人在2018年9月間的凌晨，因細故起了爭執，最後吳男遭對方打傷。吳男遭打後，心情鬱悶，自行到醫院裹傷。

吳男在凌晨4點多離開醫院，心懷不滿的他決定教訓對方，竟在清晨近5點左右到附近的超市，購買一把水果刀，返回遊藝場，躲藏在防火巷內。沒多久，李姓同事走出遊藝場，隨即遭到吳男持刀攻擊，胸腹間被捅了多刀；遊藝場內的黃姓同事聽到吵雜聲，走出察看後，發現2人正在拉扯，隨即上前協助，最後也被吳男劃破肚皮。吳男殺傷2人後，隨即逃逸。至於被殺傷的2人被緊急送醫，李姓同事一度被發病危通知，還好經過急救後，2人都撿回一命。警方循線逮捕吳男，檢方依照「殺人未遂罪」提起公訴。

一審法院審理後，認定吳男對李男有殺人故意，另外對勸架的黃男僅有傷害故意，因此依照「殺人未遂」、「傷害」等罪，將吳男判刑6年。案件上訴第二審，高等法院審理時，吳男認罪，而辯護人辯稱，吳男當時攻擊李男時，並未口喊「給你死」等語，顯見吳男應該對李男也僅有傷害故意。

但高院調查後，發現吳男當時攻擊處均為胸腹部位，均是人體的致命部位；另外吳男雖然沒有喊出「給你死」等語，但也不斷以三字經辱罵對方，可見當時怒氣勃發，仍有致人於死之意思。高院最後還是認定吳男犯下「殺人未遂」、「傷害」2罪，考量他仍未與對方和解，因此還是判刑6年。可上訴。