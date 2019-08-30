老公1年戰人妻64次！正宮離婚獲賠房產、千萬現金　再告小三卻慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名已婚人妻美美（化名）與另一名人夫阿興（化名）發生婚外情，兩人在不到1年的時間內總共發生64次性關係，後來男方為了安撫準備離婚的妻子不要提告，自願放棄一切財產和房產。不過，阿興的妻子離婚後反過來對美美提告，卻被台中地院法官認為她已經「寬宥」兩人，依據告訴不可分原則，最後裁定公訴不受理。

▲阿興偷吃同樣已婚的美美。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本案無關）

判決書中提到，阿興與美美交往期間，經常前往台中市、台北市某摩鐵或是於住處發生性關係，有時一天內就做了2、3次，甚至還曾在高鐵車廂「開戰」，自2015年7月至2016年2月間，總計就發生64次性關係。阿興的妻子發現老公行為有異，於是在2016年5月請徵信社去抓姦，果然抓到證據，氣得要求離婚、提告，最後因為老公同意放棄所有財產和房產，同時還支付1000萬元的現金賠償，也願意每月給付6萬元的扶養費，這才平息她的怒火。

然而，美美的丈夫隔了一年也得知這段婚外情，氣得寫律師函給阿興，揚言要對他提告。不過，這時的阿興雖然與妻子離婚了，兩人的感情卻依舊維持得很好，對方還代為出面反嗆也要對美美提告，雙方因此鬧上法院。

▲阿興的妻子離婚後拿得房產、1000萬元現金，丈夫也同意每月給付6萬元扶養費。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

但台中地院法官調閱這兩對夫妻之間的對話紀錄，發現阿興的妻子曾透過友人傳訊息給美美，「看到妳臉書過得那麼辛苦和委屈，身為女人為妳感到不值」、「如今想再說一次謝謝妳！因為有妳我們夫妻倆才明白在彼此心中如此重要，謝謝妳讓我們家的感情增加了厚度跟溫度」、「有時間我想約妳下午茶面對面聊一下，妳覺得可以隨時給我電話」。

法官認為，阿興的妻子曾在通訊軟體對話中談到，「希望雙方都不要提告，不要互相折磨，過程是美好的就保持在美好的回憶」，明顯有宥恕之意，既然她已經原諒了丈夫，也拿到相關賠償，依據告訴不可分原則，效力等同於另一方（美美），最後裁定公訴不受理，讓她想告也告不成。