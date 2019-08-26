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社會 社會焦點 保障人權

不鏽鋼條開發15歲女友「後門」　男友誘拍裸照加重改判2年

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記者黃翊婷／台北報導

台北邱姓男子透過臉書社團結識年僅15歲的小美（化名），兩人進而成為男女朋友，他卻在交往期間以不鏽鋼條進行肛交，接著發生性行為，一審被台北地院判處1年6月有期徒刑。台北地檢署檢察官認為量刑太輕，不滿上訴，高等法院法官認同檢方的意見，最後加重改判2年有期徒刑。

▲▼示意圖,性侵,暴力,成人,女,女孩,挫折,哭,焦慮,獨,悲傷,鬱悶,暗,孤單,創傷,情緒（圖／123RF）

▲小美直到被父母發現異狀，才坦承與邱男發生性行為。（示意圖／123RF，與本案無關，下同）

判決書中提到，邱男與小美交往之後，明知女友未成年，仍在2017年6月間要求對方自拍裸照，再傳給他欣賞，甚至將人帶到旅館發生性行為，過程中不僅以不鏽鋼條肛交，還曾要求幫忙口交，並以iPhone手機將性愛過程拍下。

後來，小美的雙親發現女兒行為有異，加上手機中有多張不雅照片，進一步追問才知道發生上述這些事，氣得報警並提告，但台北地院一審僅判邱男1年6月有期徒刑。

▲▼示意圖,性侵,暴力,成人,女,女孩,挫折,哭,焦慮,獨,悲傷,鬱悶,暗,孤單,創傷,情緒（圖／123RF）

▲邱男至少握有小美3張裸照以及2段不雅影片。

檢方強調，雖然邱男辯稱有徵得小美同意，但女方年僅15歲，性觀念並不成熟，他卻利用女友年少慮淺，要求拍攝裸露的不雅照片或是性愛照片，對女方日後的人格發展造成嚴重危害，情節慎重，一審量刑實屬偏輕，尚非妥適，因此決定提出上訴，希望能撤銷原判決並進行改判。

高等法院法官則認為，邱男與小美年齡相差20多歲，卻利用自己的社會經驗優勢，漠視少女的性自主權，戕害女方身心發展甚鉅，甚至可能損及日後對於兩性關係的認知，縱使他犯後坦承犯行，也履行民事賠償責任，但審酌犯罪類型、動機、情節等因素，加上一審共認定至少有3次犯行，兼衡罰責的確過輕，最後加重改判2年有期徒刑，全案仍可上訴。

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關鍵字：高等法院,妨害性自主

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