兩支口紅塞袋子稱忘記結帳　粗心女「沒撕感應條碼」救了自己

記者黃翊婷／台北報導

許姓女子去年10月5日下午2時許前往新北市某知名大賣場購物，並將兩支口紅、一瓶噴劑、一瓶辣油放進自備的袋子內，被店家質疑企圖偷竊，雙方告上法院；她強調，是因為推車的縫隙太大，擔心商品掉落才會先放進袋子裡，只是忘記拿出來結帳而已。高等法院法官認為，許女如果有意偷竊，應該會拆除包裝或撕除感應條碼，最後採信她的說詞，維持一審判決無罪，駁回檢方上訴。

▲許女挑選兩支口紅並放進自己的袋子裡，差點被當成賊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

檢方認為，黃姓證人曾目睹許女「動作很快」地將口紅放進紅色提袋內，顯然是為了遮掩竊盜行為，況且如果真的是擔心商品掉落，為何連辣油也要一起放進去；再者，許女為智識成熟的成年人，也不是從來沒有前往大賣場消費的經驗，應該知道如何避嫌，而不是等到防盜警鈴大響才辯稱是忘記結帳，希望法官能撤銷一審判決，做出更適當合法的判決。

但許女出庭接受審理時強調，該賣場與藥妝店不同，沒有小提籃可以裝，她原本將口紅、噴劑放在推車裡，結果因為縫隙太大，其中一支口紅的一角就掉出推車外，這才決定將這些體積較小的商品收進自備的提袋裡，想說等一下要一起結帳，而且她的袋子一直都是打開的狀態，並非刻意偷竊，真的只是忘記結帳而已。

▲許女擔心口紅從推車掉落，卻忘了在結帳時拿出來一起算錢。

高等法院法官認為，許女放在袋子裡的口紅長約9公分，底面積長、寬各將近3公分，而推車底部的不鏽鋼格網每格長、寬各3公分，比口紅長度略長、寬度略寬，的確有可能導致商品掉落，加上噴霧的體積與口紅差不多，可見許女的說詞並非不無可能。

法官接著指出，從發票收據看來，許女其實經常前往該賣場光顧，假如她真的有意偷竊，應該會把商品上的包裝、感應條碼撕除，或設法隱蔽這些未結帳的商品，而不是直接和已結帳的商品一起放在推車內，還直直走過防盜感應門，因此認定她沒有竊盜的意圖，最後維持一審判決無罪，駁回檢方上訴。