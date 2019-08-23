幸福人壽掏空案更審宣判　鄧文聰再遭判刑16+4年

▲幸福人壽掏空案，高院更審再加重判刑。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

幸福人壽前董事長鄧文聰，被控掏空幸福人壽133億元，一審重判28年，二審改判26年，最高法院去年底將他判刑10年定讞，部分發回高等法院更一審。高院更一審於23日宣判，認定鄧文聰犯下《保險法》特別背信與洗錢2罪，分別判刑16年與4年，併科罰金6億元。並沒收犯罪所得美金1億4894萬餘元。可上訴。

幸福人壽在11年前起，由黃正一、鄧文聰兩人接續擔任董事長，但公司財務一直出狀況，到了5年前，由保險安定基金接管公司，檢調單位也進行查辦。檢方也認定黃正一、鄧文聰兩人掏空公司133億餘元，依違反證交法等罪，對兩人分別提起公訴，檢方並對鄧具體求刑21年，對黃求刑8年。

一審法院將2人分別判刑，其中鄧文聰遭判28年、併科9億元罰金，黃正一則遭判9年半、併科2億元罰金。上訴二審後，二審改將鄧文聰判刑26年、併科罰金7億5千萬元；黃正一則逆轉獲得無罪判決。案經上訴第三審，最高法院2017年底將鄧文聰涉犯《保險法》背信罪部分判刑10年定讞，其餘2罪發回更審；黃正一的二審無罪判決，一併發回。

更一審部分在23日宣判，高院認定鄧文聰將幸福人壽80億元質押給瑞士盈豐銀行（EFG），犯下《保險法》「特別背信罪，這部分重判有期徒刑16年；另外也認定他犯「洗錢罪」，這部分判刑4年；併科罰金6億元，另外也宣告沒收不法所得美金1億4894萬餘元。黃正一也被認定《保險法》「特別背信罪」、「洗錢罪」2罪，合併宣告執行9年6月，併科罰金2億元。鄧文聰的部分將等定讞後，由檢方聲請定應執行刑。

另外本案攸關遭法拍而歇業的高雄君鴻酒店，因君鴻酒店前身為高雄金典酒店，當時的金典的業主為鄧文聰；鄧文聰遭判刑後，檢方就聲請禁止處分君鴻酒店，導致君鴻酒店被銀行團緊縮銀根，無力償還貸款而被法拍。高院這次針對鄧文聰案件宣判時，特別宣示，不予沒收君鴻酒店的資產。