小王約妻「等妳洗好一起睡」　夫下班累返家…一開手機滿臉綠光

記者黃翊婷／新北報導

林姓工人明知王姓女子已經結婚，仍與對方碰面、搞曖昧，甚至傳送鹹濕訊息，包含「用了才知道夠不夠緊」、「叫聲老公來聽聽」、「等妳洗好，一起睡啊」等，後來意外被女方的丈夫發現，整起事件才曝了光。王女丈夫氣得提告求償50萬元，新北地院板橋簡易庭考量到雙方經濟等因素差距，最後判林男應賠償5萬元，全案仍可上訴。

▲林男與已婚的王女搞曖昧，卻只有自己吃上官司。（示意圖／達志影像，與本案無關，下同）

王女丈夫在判決書中主張，他與妻子是在2017年6月間與結婚，兩人育有一名未成年子女，但妻子婚後沒有穩定工作，全靠他一人支撐家計，沒想到自己每天辛苦工作，妻子卻和其他人打得火熱，有一天他返家無意間看到對方手機裡的聊天內容，這才驚覺綠雲罩頂。

丈夫翻看聊天內容，發現林男不僅邀妻子同居、共浴，還頻頻傳送帶有性暗示的鹹濕語句，包含「用了才知道夠不夠緊」、「叫聲老公來聽聽」、「等妳洗好，一起睡啊」、「被妳講到硬」、「妳不可能不洗做愛啦！了解妳」等話，他一氣之下與妻子協議離婚，但美滿的家庭生活就這樣被毀滅，越想越不甘心，於是決定對林男提告求償50萬元。

▲王女偷吃的事情曝光後，已與丈夫協議離婚。

而被指控為小王的林男辯稱，他與王女只見過兩次面，兩人只是朋友，雖然的確有說過上述那些話，但絕對沒有任何實際的曖昧行為，況且僅憑幾張照片就要他賠償50萬元，根本沒有道理。

不過，新北地院板橋簡易庭法官認為，上述對話內容明顯已經超越朋友間的社交行為範疇，屬於不正常往來，加上王女全程皆未加以阻止或表現出排斥反應，甚至還以挑逗語句回覆，可見兩人之間的關係並不單純，考量到他與女方丈夫之間的經濟收入等因素差距，最後判處應賠償5萬元較為公平，全案仍可上訴。