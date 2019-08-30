韓國瑜競辦10問　要陳菊、民進黨「立馬回應」高雄市民

▲韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）

記者張乃文／綜合報導

高雄市長韓國瑜的總統競選團隊日前召開記者會，針對高雄氣爆善款問題，質疑時任高雄市長的總統府秘書長陳菊和團隊有濫用嫌疑，而陳菊在臉書發文回應後，韓國瑜及其競選辦公室再度提出10問，要民進黨和陳菊「立馬回應高雄市民與全國捐款民眾的提問」。

韓國瑜競選辦公室30日以「高雄不能輸，10問民進黨及總統府陳菊秘書長」為題發新聞稿表示，很遺憾，經過一天的時間，整個民進黨上至總統府下至地方民代，所有人依然在逃避問題，使出慣用伎倆「情緒綁架」、「轉移焦點」、「逃避問題」。韓競辦呼籲，民進黨與陳菊立馬回應高雄市民與全國捐款民眾的提問。

韓競辦提到，在高雄不管大小選舉，民進黨都會提出「高雄不能輸」，甚至去年選舉時，陳菊還強調「高雄不能崩盤、高雄不能輸」。韓競辦質疑，這句話背後的含義，是不是民進黨及陳菊擔心高雄在他們長期執政下，見不得光、藏污納垢、狗屁倒灶的事情，如果政黨輪替，這些都會被攤在陽光下，真相都會公諸於世？所幸高雄人民，用選票讓高雄政黨輪替，這些被民進黨長期塵封多年的檔案，都能公開。

韓競辦指出，來自全國人民善款約45億6千萬元，有55案、41億用在非指定用途善款，其中23案經費執行率都達100％，也質疑當年的陳菊市府是不是預算先執行，再來補經費審核？否則連個位數的預算，都能完整執行，並懷疑這就是爛用預算？把預算用到爛，難道一些事務性所需物品，高雄市政府付不起嗎？需要靠氣爆善款來捐助高雄市政府。

韓競辦認為，關於高雄氣爆善款，全國人民在乎的是，為何時任秘書長李瑞倉能大筆一刪，擅自修改捐款作業要點草案第4點第10款，將行政費用，以本專戶總收入計算不超過千分之一為上限，修改為「其他經本委員會審核通過之必要費用」。難道社會局跟法制局的法規小組會議，社會局的局務會議都是是虛設的嗎？

最後，韓競辦提出「10問」：包括「一、 重大市政決策的市政會議，為何只開19分鐘？二、 捐款作業要點草案，這麼重大的市政決策為何沒有逐條討論？三、捐款作業要點草案，為何能讓李瑞倉大筆一改，代為決行？四、李瑞倉秘書長有跟陳菊報告，他修改草案的內容嗎？五、請問陳菊是知情並且同意授權代決草案修改嗎？」韓競辦也指出，陳菊是否是知情且默認，但製造完美切割？還是陳菊完全不知情，被李瑞倉蒙在鼓裡？又或者李瑞倉是否違反高雄市法制作業準則第12條第1項規定？

韓競辦更質問，李瑞倉是否欺上瞞下？還是一心護主，罔顧公務人員操守？到底內簽公文上的『可』字是誰批寫的？如果確定是李瑞倉，是否陳菊前市長概括承受？