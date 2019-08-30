　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜競辦10問　要陳菊、民進黨「立馬回應」高雄市民

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜出席國際網紅宣傳記者會。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）

記者張乃文／綜合報導

高雄市長韓國瑜的總統競選團隊日前召開記者會，針對高雄氣爆善款問題，質疑時任高雄市長的總統府秘書長陳菊和團隊有濫用嫌疑，而陳菊在臉書發文回應後，韓國瑜及其競選辦公室再度提出10問，要民進黨和陳菊「立馬回應高雄市民與全國捐款民眾的提問」。

韓國瑜競選辦公室30日以「高雄不能輸，10問民進黨及總統府陳菊秘書長」為題發新聞稿表示，很遺憾，經過一天的時間，整個民進黨上至總統府下至地方民代，所有人依然在逃避問題，使出慣用伎倆「情緒綁架」、「轉移焦點」、「逃避問題」。韓競辦呼籲，民進黨與陳菊立馬回應高雄市民與全國捐款民眾的提問。

韓競辦提到，在高雄不管大小選舉，民進黨都會提出「高雄不能輸」，甚至去年選舉時，陳菊還強調「高雄不能崩盤、高雄不能輸」。韓競辦質疑，這句話背後的含義，是不是民進黨及陳菊擔心高雄在他們長期執政下，見不得光、藏污納垢、狗屁倒灶的事情，如果政黨輪替，這些都會被攤在陽光下，真相都會公諸於世？所幸高雄人民，用選票讓高雄政黨輪替，這些被民進黨長期塵封多年的檔案，都能公開。

韓競辦指出，來自全國人民善款約45億6千萬元，有55案、41億用在非指定用途善款，其中23案經費執行率都達100％，也質疑當年的陳菊市府是不是預算先執行，再來補經費審核？否則連個位數的預算，都能完整執行，並懷疑這就是爛用預算？把預算用到爛，難道一些事務性所需物品，高雄市政府付不起嗎？需要靠氣爆善款來捐助高雄市政府。

韓競辦認為，關於高雄氣爆善款，全國人民在乎的是，為何時任秘書長李瑞倉能大筆一刪，擅自修改捐款作業要點草案第4點第10款，將行政費用，以本專戶總收入計算不超過千分之一為上限，修改為「其他經本委員會審核通過之必要費用」。難道社會局跟法制局的法規小組會議，社會局的局務會議都是是虛設的嗎？

最後，韓競辦提出「10問」：包括「一、 重大市政決策的市政會議，為何只開19分鐘？二、 捐款作業要點草案，這麼重大的市政決策為何沒有逐條討論？三、捐款作業要點草案，為何能讓李瑞倉大筆一改，代為決行？四、李瑞倉秘書長有跟陳菊報告，他修改草案的內容嗎？五、請問陳菊是知情並且同意授權代決草案修改嗎？」韓競辦也指出，陳菊是否是知情且默認，但製造完美切割？還是陳菊完全不知情，被李瑞倉蒙在鼓裡？又或者李瑞倉是否違反高雄市法制作業準則第12條第1項規定？

韓競辦更質問，李瑞倉是否欺上瞞下？還是一心護主，罔顧公務人員操守？到底內簽公文上的『可』字是誰批寫的？如果確定是李瑞倉，是否陳菊前市長概括承受？

ET快訊
抗罕病上台大！她懷夢「出國交換+念研究所」女宿4F墜下家屬崩
郭台銘返台　郭辦證實若投入2020總統將「獨立參選」
國道上衝過頭硬倒車　賓士遭大貨車瞬間夾爆..駕駛慘死
嘉義民雄傳槍響！現場「爆炸聲」四起　大批警力持盾牌圍捕中
她遭甩20耳光臉紅腫啜泣！霸凌女嗆「哭X小」13人全被送辦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李佳芬吐苦水「黨中央沒幫忙」　吳敦義：不知道韓努力到哪了

周刊爆郭台銘給韓錢要他不選「假的！」　韓辦火大駁斥：李佳芬根本沒說

郭陣營早就算到！前議員破解「郭台銘密技」　6天前預言：真要選也不換瑜

總統大選傳「郭宋合」　王金平：也很好呀！但合不合言之過早

給錢要韓國瑜別選？　郭辦批舊思維：郭台銘不屑操作

王世堅要黃瀞瑩棄暗投「民」　柯文哲：他對美眉特別有興趣

郭辦：9月17日前將宣布是否參選

快訊／郭台銘返台　郭辦證實若投入2020總統將「獨立參選」

快訊／中東之旅結束返台　郭台銘：石油政策學習寶貴經驗

吳音寧舉台灣價值開酸　柯文哲：這麼愛講話當時不來議會講？

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

男選手在王力宏面前挑戰《愛錯》　原唱虧李榮浩：你想刁難他還是怎麼樣

才剛拍完婚紗照...汐止警追拒檢車「滑行5M」猛撞分隔島頭部重創亡

給錢要韓國瑜別選？　郭辦批舊思維：郭台銘不屑操作

王世堅要黃瀞瑩棄暗投「民」　柯文哲：他對美眉特別有興趣

郭辦：9月17日前將宣布是否參選

快訊／郭台銘返台　郭辦證實若投入2020總統將「獨立參選」

快訊／中東之旅結束返台　郭台銘：石油政策學習寶貴經驗

吳音寧舉台灣價值開酸　柯文哲：這麼愛講話當時不來議會講？

韓國瑜「鳳走雞來」挨轟歧視　柯文哲：我看他最近少講話

王家俊／「韓朱配」最好的時機已經過去了

韓國瑜變紅眼無敵鐵金剛！　現身面露疲態眼皮腫：最近行程太多

LIVE／郭台銘中東皇室取經返台　中秋節前後宣布參選

客戶家洗碗！她一摸菜瓜布…滿滿「稠黏小眼球」秒抖　網噴雞母皮：好噁

各級學校「開學首日」　警方「護童」加強校園安全維護

美工刀鋸頸殺死妻子　狠心男不敢自殺判無期徒刑定讞

大馬美魔女身中14刀塞行李箱…嫌疑男友也遭虐殺　驚悚雙屍案抓到兇手了

給錢要韓國瑜別選？　郭辦批舊思維：郭台銘不屑操作

直擊新北最大案！捷運+公園+市政核心　「築禾交響院」公開爆場

【瑪法達談星】水象星座08.28~09.03運勢！雙魚紅鸞星動了　天蠍事業貴人相助

楊冪Angelababy露A4腰超驚艷！機場私服複製貼上　網：差點認錯人

【瑪法達談星】風象星座08.28~09.03運勢！雙子出奇幸運　水平有業外進帳

王世堅要黃瀞瑩棄暗投「民」　柯文哲：他對美眉特別有興趣

政治熱門新聞

即／潘恒旭辭觀光局長　轉幫韓國..

身體撐不住了！韓國瑜取消夜宿新..

彭政閔最終戰　韓國瑜親送「市長..

李佳芬怨黨沒幫忙　吳敦義：韓努..

韓國瑜打氣爆帝王條款　鬧出兩烏..

周刊爆郭用錢勸退韓？郭辦嗆告　..

周刊爆郭給錢求不選　韓辦嚴正駁..

韓國瑜健康亮燈　臨時取消早餐會..

親民黨議員：宋楚瑜要給郭台銘總..

顏清標堅盼郭王以大局為重

破解郭台銘密技！前議員6天前神..

韓國瑜直播失言：鳳凰飛走了，進..

「反摩天輪」公文發了又撤　韓國..

「你不是高雄人憑什麼管」　罷韓..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜爆歧視言論　柯P：我看他最近少講話

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜29日與國政顧問團直播，沒想到，談及高階人才流失時，韓國瑜竟稱「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，引來外界痛批歧視外籍移工。對此，台北市長柯文哲說，那些移工是照顧我們的長輩，「你對他好才會對我們的長輩好」；柯還說，我看他（韓國瑜）最近少講話算了，多講多錯乾脆不要講。

露疲態眼通紅！韓國瑜取消2行程後露面

韓朱配?　朱立倫回應了！

韓國瑜打氣爆帝王條款　鬧出兩烏龍

彭政閔最終戰　韓國瑜親送「市長簽名球」

關鍵字：

韓國瑜國民黨陳菊高雄氣爆2020總統大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市警戒」

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關版

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲慘情況曝

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

沒戴口罩騎機車40年！夫妻雙雙罹肺癌

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

影／短髮妹「狂甩」她8個耳光　還嗆：哭X小啦

苑裡鬼門關大夜市　出現恐怖人龍！

薛女友淚崩：5萬換警命，還我男友

千金床戰水電工！冷氣壞了客廳直接脫

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面