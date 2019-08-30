韓國瑜變紅眼無敵鐵金剛！　現身面露疲態眼皮腫：最近行程太多

▲韓國瑜今早出席活動，還是面露疲態。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜29日晚間，原本要到一名從上海嫁到台灣的新住民家中夜宿，但就在座談會後，韓國瑜突然感到身體不適取消活動，就連隔天早餐會也都取消。而他今(30日)出席鳳山代天府安座大典，臉上還是帶著倦容，眼睛通紅眼皮還有點腫腫的，由於現場不少支持者大喊「韓國瑜當選」，讓他打起精神繼續參拜，他提到連續幾天下來最近行程太多，昨晚感謝完新住民朋友離開後，大概睡了7小時，今早我感覺我像「無敵鐵金剛」。

▲韓國瑜受到不少支持者簇擁。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜29日晚間和新住民姐妹們進行座談，但或許是因為今日行程滿檔，神情看來頗為疲憊，更多次被拍到閉眼、眉頭緊皺，眼睛看起來相當不舒服，隨後宣布夜宿、早餐會取消，韓國瑜30日一早到鳳山代天府參拜，從他臉上看得出來還是相當疲憊，雙眼通紅，但面對現場不少支持者大喊「韓國瑜當選」，韓國瑜還是打起精神，向大家問好。

▲韓國瑜雙眼通紅，還有點腫腫的。（圖／記者賴君欣攝）

但是否健康狀況亮起紅燈，韓國瑜表示「最近這段時間行程太多，都從早上7、8點跑到晚上10點，昨天甚至到11點，有活動、講習、開會太密集，到了昨晚座談完畢後，再到新住民家裡談教育、經濟、文化認同、身分解決問題後，到11點多交換完畢意見，覺得有點疲倦，大概睡7小時，今早我感覺我像『無敵鐵金剛』」。

至於後續媒體追問關於郭台銘可能宣布參選，或是對於外籍移工失言問題，以及觀光局長潘恒旭請辭等問題，韓國瑜則一概不回應，上車前往旗山義民廟慶典。