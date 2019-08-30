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被多任女友嫌：根本在握濕毛巾！　他求醫「手術開4洞」...淚訴29年困擾

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▲▼哭,傷心,難過。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲王男時常流手汗，因此而感到困擾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

「眼看著年齡即將踏入3字頭，卻還是個單身狗...。」浙江杭州一名29歲王姓男子日前到醫院求助，在身上動手術開了4個洞，解決了多年來的困擾。他淚訴，過去交往過幾任女友，但都沒有走到最後，而分手的原因都是同一個，那就是「手汗太多」。

綜合陸媒報導，王男從小手就特別容易出汗，就算在冬天安靜的坐著也會發生這樣的情況，每次用毛巾擦完後，沒沒多久又會有。隨著年紀越來越大，王男的症狀也越來越嚴重，甚至在吃飯時，手汗都會順著筷子滴到碗裡；不僅如此，每次只要一緊張，汗水就更加失控，尤其是考試的時候，汗水總是弄濕紙張，讓字跡變得模糊。

正因如此，王男從小就最討厭社交場合，他根本不敢跟人握手，所以常被人誤以為是個害羞內向的人。王男提到，除了社交之外，還交了幾個女朋友，但約會牽手時總是不斷被抱怨，「她們說就像拿著一塊濕毛巾一樣，所以最後都不得不分手。」

▲焦慮症，精神疾病，魯蛇，魯魯，宅男，難過，崩潰，精神崩潰，憂鬱。（圖／pakutaso）

▲王男因手汗太多，被多任女友嫌棄。（示意圖／pakutaso）

事實上，王男早就知道自己得了「手汗症」，所以近幾年一直都有用進行藥物治療或中藥調理，但效果都不太明顯。為了幾解決29年來的困擾，王男決定到醫院求助，希望能藉此斬草除根。

經過診斷，醫生判斷，王男的手汗症已屬於重度現象，因此在他腋下各開兩個5毫米的小孔，並利用針式胸腔鏡進入胸腔，切斷交感神經鏈，如此一來不僅創傷較小，也不需要太長的恢復期，24小時內就能出院。手術後，王男從麻醉中醒過來，發現自己的手不再流汗了，而且也在第二天一早出院，讓他開心不已。

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