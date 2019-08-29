閨蜜發夜景圖…她看「1個關鍵」氣炸秒抓：和我男友上床！　網怒讚女柯南

▲女生從這張照片，抓包男友和閨蜜偷吃證據。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近日有一女孩在網路上爆料，自己男友和好閨蜜上床，而且是在一張圖片中抓到偷吃證據的。當天，閨蜜發了一張普通的「城市夜景圖」，不過眼尖的她立馬看到一個「關鍵點」，察覺閨蜜在男友家，抓到兩人深夜上床證據。網友怒讚，女孩好厲害，「女生捉姦，智商堪比柯南。」

這名網友在微博上表示，「我發現我男友出軌了，出軌對象是我好閨蜜，下面附上我的推理過程。」她說，「我先在男友家裡發現一張手搖飲料券，他並不愛喝這個牌子，但我閨蜜很愛，立馬察覺到不對勁，但還是先不動聲色。」

隨後，她又看到，男友桌面上有一張沒來得及扔掉的電影票，日期是6月30日，「但那天我回老家了！」女孩立馬質問男友，「那天跟誰看了電影？」面對女友的質問，男友開始狂編理由撒謊。女孩見男友咬死不承認，立馬拿出手機，翻了閨蜜的微信朋友圈，結果看到了閨蜜在30日晚11點49分發的一張「夜景圖」，眼見的她立馬發現不對，「照片中這條白色陰影是我男朋友家的桌子在深夜的時候反射出來的。」

▲男友偷吃閨蜜。（示意圖／翻攝自pakutaso）

她還推斷出他們那天的約會行程，「2人下午一起去看了電影，隨後散步回男友家，之後還啪了！」發現這樣的殘忍事實，女孩立馬在朋友間告知2人的不軌事，隨後立馬和男友分手，並和閨蜜直接攤牌大罵。

網友看完，紛紛讚揚女孩好眼力，「太神了，誰說戀愛的女生沒大腦」、「別小瞧了女人的第六感」、「只有女生想知道，沒有什麼無法知道的」。他們還安慰女孩，「恭喜你，一下子擺脫兩位垃圾」、「女孩好樣的，你適合更好的人」。