獨／「學長這個我來」！他曝薛定岳熱血性格：出勤衝第一　簽巡邏箱邂逅女友

▲薛定岳的靈車回到汐止分局時，分局同仁忍不住痛哭 。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪、戴若涵／新北報導

汐止分局31歲員警薛定岳28日下午追緝一名騎乘機車的王姓男子時，遭對方拒檢惡意衝撞，導致他一路打滑猛撞上安全島，當場失去生命跡象，雖經搶救仍宣告不治，讓外界不捨。一名與薛定岳熟識的學長透露，薛定岳個性積極，對學長尊重、學弟妹嚴格，還相當貼心，如今卻發生憾事，讓他相當不捨。

薛定岳為了抓捕一名騎車違規紅燈左轉的王姓騎士，一路從汐止追到基隆，行經百一福三街口時，卻遭王男惡意衝撞，打滑撞上安全島喪命。29日中午，薛定岳的遺體移靈，昔日的戰友也在分局外等待，並向他淚眼高喊，「定岳，任務結束一路好走」，場面相當哀戚。

據了解，薛定岳日前才與女友拍完婚紗照，2人準備步入禮堂，迎接嶄新的未來，沒想到卻因公殉職。一名熟識薛定岳的學長透露，薛定岳的女友在汐止車站附近一間超商任職，2人是在薛定岳執勤簽巡邏箱時認識，進而展開戀愛關係，2人相識已經長達9年的時間。

▲▼薛定岳日前才與女友拍完婚紗照。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

另外，薛定岳從警以來表現優秀，2014、2016、2017年都曾獲得警局表揚，年僅31歲的他，2年來更取締了高達72件酒駕。薛定岳學長表示，從與定岳相處的3年時間中，得知他不菸、不酒、不吃檳榔，平時雖然會互虧，但薛定岳對學長仍是相當尊重，在指導學弟妹時，則是相當嚴謹。

薛定岳學長表示，薛定岳工作時態度積極、充滿熱血，常常搶著做事情，最喜歡說，「學長這個我來！」，逮捕嫌犯、出勤快打都衝第一，由於不喝酒，凡是假日與同事出遊，他都會一肩擔起司機的重責大任，逐一將所有同事送回家，相當貼心。如今卻為了攔檢一名毒蟲，喪失寶貴的生命。

▲汐止分局同仁淚目送薛定岳一程 。（圖／記者張君豪攝）

▲薛定岳撞上分隔島後，一動不動躺在馬路中間。（圖／翻攝爆廢公社）

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