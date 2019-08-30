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男友嗆「你又不是處女」！她暴怒摔筷子…下秒被「滾燙辣鍋」潑全身皮肉掉

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▲▼和男友吵架，她被對方端麻辣鍋潑全身。（圖／翻攝自《中國青年網》）

▲和男友吵架，她被對方端麻辣鍋潑全身。（圖／翻攝自《中國青年網》）

記者鄭思楠／綜合報導

一對剛交往四、五個月的情侶近日本來正在甜蜜約會，卻因為小事發生口角，最後發生了令人傻眼的慘案。當天，江姓女孩約男友一起去吃麻辣鍋，期間喝了幾瓶白酒，吃完的時候發生爭吵。沒想到，暴脾氣的男友直接端起滾燙的麻辣鍋，兇狠的潑向女友，導致對方受傷嚴重緊急送醫。

據《澎湃新聞》報導， 江女8月10日打電話約男友一起吃麻辣鍋，還叫上自己的閨蜜。期間，3人還喝起了白酒，氣氛融洽。即將結束晚餐的時候，吳男略帶醉意地問女友怎麼回家，聽到女友說「和閨蜜一起」，下秒開玩笑說，「你又不是處女了，一個人回家也沒事。」聽到男友這麼說自己，江女當場暴怒，直接發脾氣摔了筷子，和男友爭吵了起來。

吳男認為女友小題大做，直接氣呼呼站起來離開了火鍋店，但因為菸忘記拿，隨後再次返回餐廳。不料，看到自己男友再次回來，根本還沒消氣的江女再次和對方爭吵起來。

▲▼和男友吵架，她被對方端麻辣鍋潑全身。（圖／翻攝自《中國青年網》）

▲她全身受傷嚴重，皮肉掉。（圖／翻攝自《中國青年網》）

沒想到，吳男突然情緒失控，端起桌子上滾燙的麻辣鍋湯底直接潑向了女友，隨後匆忙逃離餐廳。江女被滾燙的湯底全身潑到，當場重傷倒地，身上幾乎沒剩下一塊好肉，被一旁的閨蜜送去醫院。

目前，吳男因為涉嫌故意傷害罪，被上海市奉賢區人民檢察院批准逮捕。

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陸男友說「你不是處女」！她怒摔筷子　下秒被「滾燙辣鍋」潑全身
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