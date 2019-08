擴大秋冬旅遊獎勵！9月縱谷雙享泡　吃美食抽黃金住宿再折抵

▲觀光局擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫,邀請民眾現在就到花蓮瑞穗安通溫泉參加「雙享泡」吃美食、抽黃金、住宿再折1000元。(圖/縱管處提供,下同)

記者王兆麟/花蓮報導

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處(以下簡稱花東縱管處)於7月15日推出「夏泡湯˙享好康」住宿送美食券,再抽1兩黃金活動,獲熱烈回響,配合9月1日觀光局擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫,邀請民眾現在就到花蓮瑞穗安通溫泉參加「雙享泡」吃美食、抽黃金、住宿再折1000元。



縱管處郭振陵處長表示「夏泡湯˙享好康」活動因反應熱烈,不少溫泉業者反應活動未結束,美食卷已不夠使用,縱管處也已經加碼印製中,預計在9月前就可以把美食卷送到配合活動的溫泉業者手中,民眾可以趁觀光局9月起推出的「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」,安排花東溫泉之旅,不僅住宿折抵,還可以拿到200元美食券,10月31日前寄回抽獎聯正本及發票或收據影本還可抽「1兩金條」、「黃金項鍊(約4錢)」、「黃金手鍊(約2錢)」及「溫泉住宿券(1泊2食)」等好禮。

▲▼花東海灣自行車漫旅以「慢活」、「悠閒」及「趣味」旅遊方式騎乘花東台9線及台11線,及車友口中的的經典路線193線及花75縣道。

郭振陵說,8-9月正值富里六十石山及玉里赤科山金針花季,還好這次白鹿颱風雖然帶來強大雨量,因風力不強,未將金針花打落,反而滋潤了金針花的盛開,目前道路也暢行,已陸續有民眾上山賞花。

縱管處自9月起活動不斷,包含9月11日於鯉魚潭舉辦「2019 East of Taiwan 花東海灣自行車漫旅(320K及175K)」,將以「慢活」、「悠閒」及「趣味」旅遊方式騎乘花東台9線及台11線,及車友口中的的經典路線193線及花75縣道,參加者透過摸彩有機會獲得旅英藝術家優席夫紀念車衣。不想騎長程的朋友或親屬加油團,也可以參加9月10日至12日3天2夜「花東海灣自行車4+2漫遊之旅」來個4輪遊覽車及2輪自行車暢騎花東。

10月19日將在東里鐵馬驛站舉辦第二屆「玉富伸展台大地時裝秀」,由李懿懿代言、杜詩梅主持、沙布喇•安德烈及伊林模特兒領軍為2020花東海灣自行車漫旅設計車衣發表、邀請全國設計師以在地元素服裝設計及創意組走秀。

11月16日則在台灣第一個獲國際慢城認證的鳯林鎮辦理「鳯林小鎮自行車漫旅」,活動精彩可期,無論視覺、味覺或是觸覺,花東縱谷都可以讓遊客感受到暖暖且滿滿的幸福,歡迎大家在工作忙碌之餘安排花東暖旅行來感受這裡的幸福味道。

▲8-9月正值富里六十石山及玉里赤科山金針花季,目前道路暢通無阻。

擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫,請上觀光局網站https://www.taiwan.net.tw/

「夏泡湯˙享好康」https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/2229

「2019 East of Taiwan 花東海灣自行車漫旅(320K)」http://www.cyclist.org.tw/event_txt.asp?pno=125

「2019 East of Taiwan 花東海灣自行車漫旅(175K)」http://www.cyclist.org.tw/event_txt.asp?pno=126

East of Taiwan 花東海灣自行車4+2漫遊之旅http://www.cyclist.org.tw/event_txt.asp?pno=131

「鳯林小鎮自行車漫旅」: http://www.cyclist.org.tw/event_txt.asp?pno=127

「玉富伸展台大地時裝秀」https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/2260