港鐵觀塘遊行前宣布封站！　示威者「擠爆球場」撐傘出發

▲824觀塘遊行。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

本報訊

政府修訂《逃犯條例》惹起極大爭議，引發連場示威活動。有市民今（24）日於觀塘區發起反修例遊行，由觀塘駿業街經海濱道、偉業街遊行到零碳天地旁空地，遊行集會時間為下午1時至當晚7時正。這次遊行主題為「燃點香港，全民覺醒」，目的是爭取政府回應「撤回」逃犯條例、實現雙普選等「五大訴求」，及關注區內智慧燈柱可能用作監控用途。

下午一時半，隊頭沿馬路向海濱道進發，沿途有糾察以擴音器建議示威者返回行人路，惟未有太多示威者理會。港鐵就在早上突然宣布，因應觀塘區有公眾活動進行，故中午12時起觀塘線彩虹站至調景嶺站之間，列車服務暫停；九龍灣站至藍田站之間各車站，亦會暫時關閉。

【14:09】隊頭已抵達終點--零炭天地。

【14:00】是次遊行主題為關注智能燈柱私穩，有遊行人士以長棍黏上膠紙，試圖遮掩智能燈柱。

【13:50】十多名軍裝警員戴頭盔、手拎圓盾抵觀塘站，站內市民立即後退，職員隨即拉閘，關閉觀塘站。

【13:47】大批市民仍陸續沿駿業里加入遊行隊伍，人潮眾多暫未見龍尾。

【13:46】目前隊頭走至海濱道近九龍貨倉，有示威者呼籲放慢遊行速度。

【13:37】有市民在海濱道馬路上放下抗爭者模型，包括人偶、雪糕筒及水馬，引來市民圍觀及拍照。

【13:31】隊頭沿馬路向海濱道進發，沿途有糾察以擴音器建議示威者返回行人路，惟未有太多示威者理會

【13:21】由於現場人數聚多，在場市民開始自行出發。

【13:15】黑衣人潮已站滿駿業街遊樂場，數百名市民需走至遊樂場外的行人路等待出發。

【13:09】廿多名黑衣示威者入apm，高呼光復香港時代革命，有商舖馬上落閘。

【13:00】遊行申請人劉頴匡批評政府和港鐵合謀阻止市民集會權利，變相阻礙市民活動。他認為港鐵做法是史無前例不可理喻，為何十點突然宣布封站，續指不評論今日遊行人數，不排除港鐵做法會激發更多人出來，稍後時間會研究疏散人潮的方法，擔心沒有港鐵疏散時會出現危險。劉頴匡亦提到今日集會主題，指智慧燈柱是嚴重侵犯私隱。

【12:55】數百名身穿黑衣市民，到駿業街遊樂場待遊行起步。有人呼籲用錫紙包上身份證，以免被識別身份。

▲824觀塘遊行申請人劉頴匡。

【本文獲《香港01》授權】