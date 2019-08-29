談青少年吸毒數據又被打臉　韓國瑜：數字是依毒防局報告

▲韓國瑜回應青少年吸毒人數遭打臉一事。（圖／記者賴君欣攝）



記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜在高市府治安會報期間，談到青少年吸毒者占吸毒人口的52％，遭內政部長徐國勇打臉「沒有52％這項數字」，韓國瑜29日被問到此事，強調數字是依照毒防局報告，並當場詳解「0-12歲叫兒童、12-18歲叫少年、18-24歲叫青少年，我指的是18、17、16歲這些，大概統計在52%」。

韓國瑜29日到草衙道參加國際網紅見面活動，會後受訪時被問到遭徐國勇打臉一事，韓國瑜當場詳解「0-12歲叫兒童、12-18歲叫少年、18-24歲叫青少年」，表示自己是根據毒防局報告的青少年吸毒人數資料，「24歲以下吸毒的，18、17、16歲這些範圍，大概佔52%」。

▲徐國勇在臉書嗆韓國瑜。（圖／翻攝自Facebook／徐國勇）

高市府隨後也發聲明表示，依據毒防局回報，高雄市108年7月高中職以下施用毒品共計104人，再依年齡層分，以17歲、18歲最高，占比達52%。與警政署統計的未成年人佔總體施用毒品人數0.37%，兩者統計基礎並不相同。「韓國瑜市長認為政府單位應該正視青少年毒品問題，也期待未來與中央繼續攜手解決毒品問題」。