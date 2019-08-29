「進來一堆雞」又失言！　韓國瑜三度解釋：我屬雞就想到雞

記者洪靖宜、李唯甄、賴君欣／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜29日釋出第二波政見，聚焦青年族群，以「韓國瑜為你撐腰」為題提出青年政策三解方，藉此宣示韓國瑜了解年輕人的壓力，願當靠山減輕青年負擔。不過，直播過程中，韓國瑜提到要留住年輕人在台灣，在故鄉提供生產力、創意力時，竟直言「鳳凰都飛走了，進來一堆雞」，韓國瑜事後也趕緊澄清「我只是怕我們自己的人才往外流，外面人才也不進來，對台灣未來經濟競爭力會有比較大的影響，不是這個意思」，「舉例可能一時口快，自己屬雞就想到雞。」

▲韓國瑜國政顧問團直播後聯訪。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜「線上國政直播開講」。（圖／翻攝自張善政Facebook）

韓國瑜29日釋出第二波政見，聚焦青年族群，以「韓國瑜為你撐腰」為題提出青年政策三解方時，韓國瑜提到要留住年輕人在台灣，在故鄉提供生產力、創意力時，竟直言「鳳凰都飛走了，進來一堆雞」，指現在勞動力都靠引進的外勞。當下，國政顧問團社福組召集人馮燕聽了急忙提醒，「不能這樣講啦，不能有歧視。」

事後韓國瑜趕緊主動澄清，「剛剛直播的例子，是鳳凰要引進來，因為我屬雞的，特別跟大家報告，不要誤會，我們要築巢引鳳，因為台灣人才外流太嚴重，我們要留住台灣人才，也希望外國人才來台灣工作」，他被問及此問題是又澄清一次，「我的意思說要築巢引鳳，所以我趕快修正，沒有別的意思，如果說台灣人才一直流失，會造成國安問題，要創造更好的競爭條件優勢環境，沒有其他意思，那舉例可能一時口快，自己屬雞就想到雞。」

可能知道自己口誤，韓國瑜受訪時又再次補充，「我剛剛直播有講鳳凰，是不要讓鳳凰飛出去，海外鳳凰不要走，不要讓海外的鳳凰來，雞也一起來，海外的人才的你都要進台灣，我們自己的人才都外流，外面的人才不進台灣，這個對台灣競爭力不是很好的事情，那也就是說，未來台灣在引進外部的人力的時候跟人才的時候都並重。人才、人力並走，就會把這個雞在說明。我只是怕我們自己的人才往外流，外面人才也不進來。這個對台灣未來經濟競爭力會有比較大的影響，我為什麼要再重申一遍，怕到時候又被曲解，怎麼老是講雞進來鳳凰不進來，不是這個意思，因為我屬雞。」