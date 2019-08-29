「反毒舞蹈」遭教師團質疑　韓國瑜連問3次：怎麼會不切實際？

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜近日頻頻宣導反毒議題，他要求教育局編製反毒歌曲、舞蹈和戲劇等，「從校園開始反毒」，卻遭教師團體質疑「不切實際」。對此，韓國瑜連三次反駁「怎麼會不切實際？」，強調現在已經有學校社團自發性的編了反毒舞蹈，「為什麼會不切實際？非常切實際！」

▲反毒舞蹈被質疑，韓國瑜連問3次「怎麼會不切實際？」。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜日前受訪時被媒體問到柯文哲批評他選總統一事，突然回答「今天要宣導很重要的議題、就是反毒」，之後更多次在受訪場合談反毒議題。他29日上午受訪再度提到「要求教育局能夠編一些反毒的歌曲、反毒的舞蹈、反毒的演講比賽、反毒的戲劇」，從高雄逐步開始，先把毒品趕出校區，讓整個教育界和學校感覺，不吸毒的孩子才是高人一等。

▲韓國瑜29日開完卡丁車，受訪時再度宣導反毒。（圖／記者賴君欣攝）

但有教師團體質疑，韓國瑜提出的「反毒舞蹈」不切實際，韓國瑜下午聽到時先是反問「怎麼會不切實際？」，提出現在有的學校社團都已經自發性編了反毒舞蹈，「為什麼會不切實際？非常切實際！」

韓國瑜表示，一旦個學校把反毒大旗舉起來，透過舞蹈、歌曲、戲劇演講，以及班上各自動員、自發性反毒，他就變成一個風潮。「怎麼會不切實際呢？」。韓國瑜強調，自己當高雄市長，反毒決心非常堅強，希望教育界和家長來支持，「第一步把毒品趕出校園，第二步把毒品趕出社區，第三步把毒品趕出高雄，第四步把毒品趕出台灣，否則這真的是動搖國本。」