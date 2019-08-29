台南新營區民眾檢舉有異味　環保局查處有斬獲

▲台南市環保局查獲1家瀝青廠違規，依違反空氣污染防制法及廢棄物清理法等規定處分，最高可處2000萬元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局8月28日辦理新營工業區專案聯合稽查，查獲1家瀝青廠違規，發現「廢氣未有效收集處理」、「採樣口未依規定盲封」及「廢棄物未依規定分類且露天貯存」部分，依違反空氣污染防制法及廢棄物清理法等規定處分，最高可處2000萬元罰鍰。

近來民眾多次反應新營地區有異味問題，環保局立即跨科室成立專案小組追查，透過不同時間點、氣候條件和陳情內容等分析結果，發現異味來源之一為新營工業區特定瀝青廠。

28日由稽查科及空氣噪音管理科派員聯合稽查，發現各種不符項目，主要包括廢氣未有效收集處理、密封式管道未善盡維護及事業廢棄物未依規定貯存規範等，而這些違反樣態皆直接、間接產生製程異味逸散於環境中，導致鄰近空氣品質不良；另外稽查發現該廠違規情事屢次發生，希望藉由本次專案聯合稽查，強力嚇阻業者應妥善操作，避免污染環境。

環保局長林淵淙表示，黃偉哲市長對於維護台南市鄉親生活環境的決心不容挑戰，環保局除了加強污染源稽查管制外，同時也召開多場工廠輔導會議，希望業者透過輔導落實污染防制及改善，落實民生問題的解決。然而，昨日查處的業者遭民眾多次陳情，之前已違反相關規定遭環保局裁處，惟仍未善盡管理和維護責任，至設備破損、未依許可操作導致陳情案件不斷，這次環保局將加重處分，最高可處新台幣2000萬元。