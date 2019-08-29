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台南關子嶺用電吃到飽？　溫泉區不夜城亮整夜　

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▲南大附小彩虹斑馬志工隊，配合南大教育學院大學社會責任計畫，協同七股樹林國小與將軍鯤鯓國小，辦理台南關子嶺泥漿溫泉戶外教育課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南大附小彩虹斑馬志工隊，配合南大教育學院大學社會責任計畫，協同七股樹林國小與將軍鯤鯓國小，辦理台南關子嶺泥漿溫泉戶外教育課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南大附小彩虹斑馬志工隊，配合南大教育學院大學社會責任計畫（USR），協同七股樹林國小與將軍鯤鯓國小，辦理泥漿溫泉戶外教育課程，三校45位師生來到台南關子嶺溫泉露頭、老街、火王爺廟、好漢坡及溫泉山莊，從各種不同角度認識這一全國少見的濁泉文化。

▲南大附小彩虹斑馬志工隊，配合南大教育學院大學社會責任計畫，協同七股樹林國小與將軍鯤鯓國小，辦理台南關子嶺泥漿溫泉戶外教育課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南大教育學院院長歐陽誾表示，主題式戶外教育結合生活經驗，將學習轉化為素養導向思考，符合108新課綱理念。南大附小老師張景傑說，在1930年代由於關子嶺溫泉區電費是以燈泡數計價，故整夜燈都亮著，形成不夜城。其泉質為俗稱「美人湯」的碳酸氫鈉泉，被日本人稱為「天下第一靈泉」。

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▲南大附小彩虹斑馬志工隊，配合南大教育學院大學社會責任計畫，協同七股樹林國小與將軍鯤鯓國小，辦理台南關子嶺泥漿溫泉戶外教育課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學生觀察到寶泉露頭溫度計顯示68度，樹林國小學生黃暐翔指出，本以為溫泉水都是清澈透明的，想不到這濁泉竟有「黑色溫泉」的封號。鯤鯓國小學生江虹妤說，日治時期關子嶺公共浴場分為特湯、上湯、竝湯三級，台灣人只能使用竝湯，還是現在比較好，人人平等呢！

▲南大附小彩虹斑馬志工隊，配合南大教育學院大學社會責任計畫，協同七股樹林國小與將軍鯤鯓國小，辦理台南關子嶺泥漿溫泉戶外教育課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

火王爺是關子嶺溫泉的守護神，源自日本的不動明王，祈求平安，溫泉源源不絕。南大附小學生吳若瀅說，當初日本人為了配合溫泉的療效，興建好漢坡用來復健及鍛鍊傷兵，這美人（湯）搭配好漢（坡），真是太有創意了。

張景傑老師指出，位於天梯下方的大型關子嶺溫泉繪葉書（明信片）壁畫，在此帶領學生細數百年前的關子嶺各景點，彷彿見到當年溫泉區繁華的景象，令人印象深刻。

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