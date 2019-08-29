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杜特蒂5度訪中　杜：在不激怒北京的前提下提起南海仲裁結果

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▲大陸國家主席習近平今年4月25日，在北京人民大會堂會見菲律賓總統杜特蒂。（圖／翻攝自《新華社》）

▲杜特蒂五度訪中，圖為今年4月25日習近平在北京人民大會堂會見杜特蒂。（圖／翻攝自《新華社》）

實習記者施怡妏／綜合報導

受中國主席習近平邀請，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Roa Duterte）將於8月28日至9月1日訪問北京。這是杜特蒂上任以來第五次訪問北京，預計將與習近平以及中國總理李克強進行會談，他打算向中國提出2016年南海仲裁結果，除南海問題外，貿易、外國投資和基礎設施也將出現在討論中。

日前杜特蒂遭國內指控，遇到北京就軟趴趴。對此杜特蒂強調，「在以不激怒北京的前提下提起仲裁結果，所以各界不抱太大期望。」2016年海牙仲裁法庭做出的南海仲裁案，菲律賓獲得勝訴裁決，中國外交部發言人耿爽表示，「中方立場沒有任何改變，妥善處理這個問題，對雙方有利，也對地區和平有利。」

耿爽表示，杜特蒂在訪中期間，將在北京與習近平進行雙邊會談，並共同出席FIBA籃球世界盃開幕式，週五會接見中國國務院總理李克強。他表示，中國高度重視與菲律賓的發展，雙方是友好鄰國以及共建「一帶一路」的重要夥伴；這一次杜特蒂訪中，將成為兩國關係持續發展的關鍵。

杜特蒂對中國示好，能為菲律賓帶來什麼好處，受到人民的質疑。2016年杜特蒂首次訪中，簽下總價240億美元（約台幣7兆元）的投資與融資協定，但落實的很少，這一次的會談將簽下什麼樣的協定，也備受國際關注。

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