甘肅考察被搭訕！習近平私下化身慈祥爺爺　「一舉動」網讚翻：好親切

▲和市民聊起天來的習近平。（圖／翻攝臉書Hou Rising）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸國家主席習近平19日前往甘肅，展開為期4天的考察；過程中，他遇上了自駕出遊的一家人，隨後便立刻放下身段，化身成一位慈祥的爺爺，並與對方閒聊了起來。該段影片近日在臉書上流傳開來，看見習近平這舉動，網友紛紛直呼，好親切。

考察的第一天，習近平從京城出發，當天下午他來到大陸全國重點文物保護單位、世界文化遺產敦煌莫高窟，了解莫高窟保護和研究情況。從影片中可看見，一旁正在參觀遊覽的群眾一看見習近平的身影，立刻舉起手機、相機，記錄下這一刻，並且紛紛大喊，「主席好」。

隨後，一名帶著孩子自駕出遊的男遊客從2樓探出頭來，興奮地像習近平揮手。習近平當時立刻停下腳步，抬頭望向該名遊客，一邊微笑著問，「你們從哪來？」男遊客則回答，「我們從江蘇南通，我們帶小孩自駕過來的。」

▲習近平考察時向人民打招呼。（圖／新華社）

習近平又問，「自駕要用幾天時間？」對方回答，「我們大概用了4天，從西安沿著絲綢之路，然後我們還要去吐魯番。」習近平一邊下階梯一邊接著說，「孩子們可以長見識了。」事後，習近平聽見孩子們大喊「爺爺好」，他則微笑揮揮手致意。

據悉，習近平事後還主動走上前，向在場的市民們親切握手。該段影片近日在網路上曝光，網友紛紛回應，「好親切」、「真的好平易近人」、「這影片我無限循環的看」、「我應該會激動到語無倫次」、「我可以要求合照嗎」、「竟然還聊起來了」。