反修例示威至今「港警共拘捕900人」 　年齡最小僅18歲！

▲港警在示威活動中一共逮捕了近900名示威者。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

記者朱世凱／綜合報導

香港反送中示威活動至今已持續2個多月，警察公共關係科總警司謝振中說，反「逃犯條例修訂」示威行動以來，警方一共拘捕了近900人，年齡介於18至48歲，罪名涉嫌非法集結、刑事毀壞，進入立法會會議廳並停留、傷人、無牌持有彈藥等，最高刑罰由1年到14年不等。

綜合港媒報導，謝振中28日在例行記者會上指出，上個週末至今，警方拘捕了26人，其中男子24人，女子2人，他們涉及的案件有7月1日強闖立法會、7月21日「元朗事件」、8月11日尖沙咀示威及8月13日堵塞機場並毆打中國大陸記者等。由泛民主派主導發起的反修例運動至今堅持5大訴求，其中之一為不起訴在遊行示威衝突中的被捕人士，但當局未予理會，強調會依法處理。

▼香港反送中遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

曾有消息指出，有被送到新屋嶺扣留中心的被捕人士慘遭警方扭斷手，不過警察公共關係科高級警司江永祥表示，雖有留意有關報導，但未能配對被捕人士的身份；另外，警方是可以使用恰當的武力，直至成功銬上手銬為止，「如果被捕人不合作，警員就要使用更大力量。」

香港行政長官林鄭月娥則在近期的活動上致辭表示，通過「一國兩制」的偉大構想，香港特別行政區取得讓人驕傲的成就，面對目前暴力升級、激進示威者的大規模破壞行動，必須堅定信心，擔當「一國兩制」的捍衛者，「以法治止暴制亂，盡快讓香港的社會回復平靜」，相信香港社會裡無名英雄非常多。