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批反送中「閃現美國政客身影」　人民日報：赤裸裸的霸權主義

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▲▼ 觀塘遊行,香港。（圖／路透）

▲日前香港觀塘遊行。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

「反送中」風波延燒，《人民日報》29日發表文章指出，「香港暴力活動升級的背後，不時閃現美國一些政客的身影」，頻頻對香港事務說三道四，顛倒黑白，無視國際規則和人類良知，或頻頻會見、接觸反中亂港分子，無端指責中國中央政府和香港特區政府，「美國一些政客反中亂港的圖謀注定不會得逞。」

文章表示，這些肆意插手香港事務的行徑是對中國內政的粗暴干涉，是對國際法和國際關係準則的公然踐踏，更是赤裸裸的霸權主義，事實證明，正是美國一些政客的推波助瀾，才讓香港激進暴力分子和反對派覺得「有恃無恐」。

▲▼ 觀塘遊行,香港。（圖／路透）

▲觀塘遊行發生警民衝突。（圖／路透）

文章強調，美國一些政客用心險惡，手段卑鄙，事實終將證明，中國政府和中國人民有信心有能力堅決捍衛國家主權、安全、統一，堅決維護香港繁榮穩定，對挑戰「一國兩制」原則底線的行為絕對不會容忍。

美國共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）16日發布聲明指出，美國必須明確表示，如果中國出動武警展開暴力鎮壓，將面臨快速且嚴重的後果，包括制裁以及限制官員的利益等。他還表示，北京方面應該要知道，針對香港的暴力威脅升級，都突顯出美國如何評估進一步支持台灣。

►►美議員：中國如果暴力鎮壓香港　必須面臨「嚴重後果」遭制裁

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