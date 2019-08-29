31日為「死線」！香港21行業聲明罷工　籲政府回應5大訴求

▲香港825荃葵青遊行。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

「反送中」風波延燒，繼有香港民眾在5日發起「三罷」運動（罷工、罷課、罷市）後，如今又有反修例民眾計劃於9月2日及3日，發起罷工及罷工集會，要求政府回應民間5大訴求。其中9月2日兩區集會於梳士巴利花園及添馬公園舉行；9月3日集會則於遮打花園進行。

《香港01》報導，各界的反修例支持者28日舉行記者會，宣讀由全港最少21個行業人員聯署的跨界聯合聲明，罷工發起人身穿黑衣、頭戴黃色頭盔出席記者會，參與聯署的行業包括醫療專職、資訊科技、保險、零售、銀行、金融服務、會計及酒店。

旅遊業代表表示，反修例運動波至今，旅遊及酒店業生意首當其衝受影響，英美日韓均對港發出旅遊警示，八月份首10日旅客人數跌近三成，她認為旅客數量下跌背後所代表的不只經濟影響，而是香港不再是安全之都，令各國旅客卻步。

▲日前香港85罷工，市民阻擋列車車門，地鐵炮台山站關閉。（圖／路透）

建築工程界Ricky代表跨界別發表宣言，指反修例運動已80日，政府以鐵腕和壓力打壓表達意見的市民，漠視民意，又批評警隊驅散行動使用過度武力，包括在室內發射催淚彈、近距離發射布袋彈等，為香港人道精神造成嚴重威脅，又指在不同行業出現言論審查，有員工因言論而被報複性解僱。

《明報》報導，他們呼籲各界把8月31日定為死線，若政府不回應，不排除升級行動如延長三罷（罷工、罷市、罷課）。

根據香港特區政府新聞網，香港特首林鄭月娥28日出席「慶祝中華人民共和國成立70周年---開國元勛朱德總司令（香港）大型展覽」開幕典禮時表示，面對目前的暴力升級、激進示威者的大規模破壞行動，我們必須堅定信心，擔當「一國兩制」的捍衞者，以法治止暴制亂，盡快讓香港社會回復平靜。