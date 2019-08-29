　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港「光頭警長」受邀十一慶典　共約10港警北上參加

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者吳宛霖／綜合報導

香港「反送中」事件持續延燒，曾在港鐵葵芳站外舉起長槍指向示威者的劉姓「光頭警長」，以及約10名香港員警受邀前往中國參加「十一」慶典。在30日晚間有近千人包圍葵涌警署，要求警方釋放被逮捕的示威者，場面一度混亂。兩名落單警員遭圍攻、毆打，「光頭警長」舉起手上的槍警告才扭轉驚險局勢。他被示威者用雷射筆照射眼睛而灼傷的照片被網友熱烈討論，也因此成了大陸網紅。

根據《環球時報》報導，香港警隊已收到邀請，部分警員將會在十一期間前往北京參加晚會，包括在示威群眾圍堵葵涌警署時受傷的「光頭警長」劉sir，參加相關活動的警員人數約為10人。

香港警民在7月28日爆發衝突，警方發射約百枚催淚彈和橡膠子彈，逮捕49名示威者。30日晚間約500名示威者包圍葵涌警署聲援被捕人士，在晚上9點增加到約千人。當時「口罩黨」要求警方釋放示威者，並圍攻出面制止的防暴警員，至少5名警員灼傷。

▲「光頭警長」舉起手上的槍警告香港示威者。（圖／翻攝自新浪）

▲「光頭警長」舉起手上的槍警告香港示威者。（圖／翻攝自新浪）

根據《觀察者網》報導，當時示威者包圍、毆打兩名落單警察，並投擲不明物體以及用雷射筆照射警方眼睛。一名警察為自保揮舞警棍，而「光頭警長」則舉起手上的槍警告才扭轉局面，但此舉也引發爭議，被認為是使用「過度武力」。光頭警長和他的兒女因此遭肉搜，住處也在網路上曝光，對此，他向朋友發訊息表示，香港警察有能力處理相關局勢，但「只恨他們也是中國人，打不是，不打也不是！真的很心痛！」

央視主播海霞在節目中對「光頭警長」的訊息表示，「香港政府正面對回歸以來最嚴峻的形勢，首要任務是止暴制亂，站在一線的是香港警察，香港警察光頭劉Sir的一番話，聽了令人很心痛⋯⋯香港的警察們，在一線守護社會的安靈，守護最愛的人，那我們14億中國人，就站在你們的身後，守護你們，劉sir，我們挺你。」

國務院港澳辦主任張曉明表示，香港正面臨回歸以來最嚴峻的局面，當前最急迫和壓倒一切的任務，就是止暴制亂，恢復秩序，共同守護我們的家園，阻止香港滑向沉淪的深淵。

▲《環球時報》報導，「光頭警長」等10名香港警員受邀參加十一慶典。（圖／翻攝自《環球時報》的微博）

▲《環球時報》報導，「光頭警長」等香港警員受邀參加十一慶典。（圖／翻攝自環球時報的微博）

ET快訊
閃婚大16歲熟男！2年後被懷疑「曖昧同事」...她遭陸夫斧頭
害死薛定岳的無照男「無保飭回」　警政署火了：哪一個警察能接受
快訊／高雄2歹徒持刀闖入豪宅！「綑綁屋主」狂洗劫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

反修例示威至今「港警共拘捕900人」 　年齡最小僅18歲！

批反送中「閃現美國政客身影」　人民日報：赤裸裸的霸權主義

31日為「死線」！香港21行業聲明罷工　籲政府回應5大訴求

影／學餐驚見超低開V短裙正妹！一彎腰打飯「北半雙球掉出來」

拼工作狂熬夜…萌妹「揪心」送醫！「自救31天」獲重生　驚人變化網嚇傻

呼吸困難！博士生做「0風險手術」...隔天心跳停了　小妹淚崩：說好要住一起

華聞快遞／「2019世界人工智能大會」開幕　助推建設人工智慧上海高地

香港「光頭警長」受邀十一慶典　共約10港警北上參加

影／查到手機「當場摔壞或丟水桶」　這所中學推最嚴校規

杜特蒂5度訪中　杜：在不激怒北京的前提下提起南海仲裁結果

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

約克夏遭拖行20m「痛苦翻肚」　家屬道歉：有急事出門忘記了

剛拍完婚紗！警取締酒駕撞安全島 頭部重創亡...父母急奔醫院

《我們與惡的距離》金鐘54內戰　14項入圍！吳慷仁.賈靜雯搶影帝后

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到臉歪掉XD

反修例示威至今「港警共拘捕900人」 　年齡最小僅18歲！

批反送中「閃現美國政客身影」　人民日報：赤裸裸的霸權主義

31日為「死線」！香港21行業聲明罷工　籲政府回應5大訴求

影／學餐驚見超低開V短裙正妹！一彎腰打飯「北半雙球掉出來」

拼工作狂熬夜…萌妹「揪心」送醫！「自救31天」獲重生　驚人變化網嚇傻

呼吸困難！博士生做「0風險手術」...隔天心跳停了　小妹淚崩：說好要住一起

華聞快遞／「2019世界人工智能大會」開幕　助推建設人工智慧上海高地

香港「光頭警長」受邀十一慶典　共約10港警北上參加

影／查到手機「當場摔壞或丟水桶」　這所中學推最嚴校規

杜特蒂5度訪中　杜：在不激怒北京的前提下提起南海仲裁結果

資料打臉韓國瑜「人才流失」！政院批失言：製造種族對立非常恐怖

先探／抱久賺多的股票

反修例示威至今「港警共拘捕900人」 　年齡最小僅18歲！

批反送中「閃現美國政客身影」　人民日報：赤裸裸的霸權主義

不斷更新／萊福力對決羅里奇　彭政閔高雄最終戰

先探／貿易戰的不敗王牌股

害怕選錯人！從阿根廷的人才逃亡潮　對照台灣的「亡國感」

404輛「Gogoro警用機車」台北市上線服役！其他縣市也好想換

路透：蘋果越來越依賴大陸供應鏈　近五年不減反增！

林書豪點名郭艾倫、丁彥雨航都能打NBA　「最重要的是機會」

大陸熱門新聞

睡了40名高官狂升職！校花副市..

赴男友約！她2天後變「無腿浮屍..

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察..

閨蜜發夜景圖　她一看：和我男友..

金門高粱、乖乖　上海Costc..

解放軍現身香港　新華社：例行行..

忘關鏡頭！瑜珈妹更衣被看光

男大生跳樓亡　父發現暗黑秘密氣..

多年沒回家！女兒推開家門嚇壞「..

茅台愛馬仕斷貨　上海Costc..

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事..

港metoo集會　抗議港警全裸..

他抓女友屍體人臉辨識！APP人..

13歲女報警：他們要殺我！員警..

更多熱門

相關新聞

李孟居疑似失蹤 海基會:已發函海協會

屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居外傳赴陸後失聯，海基會今（29日）下午回應，已於第一時間與李孟居家屬取得聯繫，全力配合陸委會及家屬要求，並發函海協會。海基會強調，將與家屬保持聯繫，隨時掌握相關訊息，適時提供協處。

李孟居疑似失蹤 陸委會呼籲對岸配合

手臂腫成「3」　民陣召集人岑子杰與友人被打

李孟居到香港失聯　20日就找不到人

臉書曾貼反送中！枋寮鄉政顧問李孟居「遊香港失聯」

關鍵字：

香港反送中逃犯條例粵港澳要聞光頭警長海霞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

快刪！下載破億的知名安卓App遭爆有特洛伊木馬

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR」淚崩

睡了40名高官狂升職！校花副市長認罪

美食社團嗆「不付300就關店」

女星「緊擁2月兒倒地」遭武術教練老公暴打！

獨／護理師驚見薛定岳　懊惱喊：只差一點

30歲男登山離奇消失！好友洗出照片嚇傻

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝光

今起變天周五六全台防大雷雨　「下周成颱機率高」

更多

最夯影音

更多

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面