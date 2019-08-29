香港「光頭警長」受邀十一慶典　共約10港警北上參加

記者吳宛霖／綜合報導

香港「反送中」事件持續延燒，曾在港鐵葵芳站外舉起長槍指向示威者的劉姓「光頭警長」，以及約10名香港員警受邀前往中國參加「十一」慶典。在30日晚間有近千人包圍葵涌警署，要求警方釋放被逮捕的示威者，場面一度混亂。兩名落單警員遭圍攻、毆打，「光頭警長」舉起手上的槍警告才扭轉驚險局勢。他被示威者用雷射筆照射眼睛而灼傷的照片被網友熱烈討論，也因此成了大陸網紅。

根據《環球時報》報導，香港警隊已收到邀請，部分警員將會在十一期間前往北京參加晚會，包括在示威群眾圍堵葵涌警署時受傷的「光頭警長」劉sir，參加相關活動的警員人數約為10人。

香港警民在7月28日爆發衝突，警方發射約百枚催淚彈和橡膠子彈，逮捕49名示威者。30日晚間約500名示威者包圍葵涌警署聲援被捕人士，在晚上9點增加到約千人。當時「口罩黨」要求警方釋放示威者，並圍攻出面制止的防暴警員，至少5名警員灼傷。

▲「光頭警長」舉起手上的槍警告香港示威者。（圖／翻攝自新浪）

根據《觀察者網》報導，當時示威者包圍、毆打兩名落單警察，並投擲不明物體以及用雷射筆照射警方眼睛。一名警察為自保揮舞警棍，而「光頭警長」則舉起手上的槍警告才扭轉局面，但此舉也引發爭議，被認為是使用「過度武力」。光頭警長和他的兒女因此遭肉搜，住處也在網路上曝光，對此，他向朋友發訊息表示，香港警察有能力處理相關局勢，但「只恨他們也是中國人，打不是，不打也不是！真的很心痛！」

央視主播海霞在節目中對「光頭警長」的訊息表示，「香港政府正面對回歸以來最嚴峻的形勢，首要任務是止暴制亂，站在一線的是香港警察，香港警察光頭劉Sir的一番話，聽了令人很心痛⋯⋯香港的警察們，在一線守護社會的安靈，守護最愛的人，那我們14億中國人，就站在你們的身後，守護你們，劉sir，我們挺你。」

國務院港澳辦主任張曉明表示，香港正面臨回歸以來最嚴峻的局面，當前最急迫和壓倒一切的任務，就是止暴制亂，恢復秩序，共同守護我們的家園，阻止香港滑向沉淪的深淵。

▲《環球時報》報導，「光頭警長」等香港警員受邀參加十一慶典。（圖／翻攝自環球時報的微博）