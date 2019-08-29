手臂腫成「3」　香港民陣召集人岑子杰與友人吃午餐「被棒球棍襲擊」

▲香港民陣召集人岑子杰與友人被打，朋友檔下後手臂腫起。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權，下同）

本報訊

民陣召集人岑子杰，今早在佐敦與反對者對話。民陣公告，約12點10分，民陣召集人岑子杰在佐敦德興街的餐廳內被兩名手持鐵通及棒球棍的蒙面男子襲擊，獲身邊友人保護，岑子杰的朋友受傷送院治理。警方說，目前列作襲擊致造成身體傷害調查。

岑子杰遇襲，其朋友受傷，警方表示，一名姓羅的44歲男子，手部受傷，清醒，送往伊利沙伯醫院。暫時無人被捕。從民陣發出的相片所見，岑子杰的朋友左臂有瘀傷和腫起。

▼佐敦「聲討民陣」行動現場。

岑子杰接受《香港01》電話訪問時表示，當時與朋友在餐廳用午膳，之後兩名男子手持屋企，對方怒目而視，之後敲打枱面三下，當手持武器的人欲上前時，岑子杰同行友人上前擋住，被該兩名男子襲擊，岑子杰則沒有受傷，正往尖沙咀警署落口供。

今日早上11點多，有人發起「聲討民陣」行動，但卻錯誤將民間團體「香港彩虹」會址當為聲討對象。民陣召集人岑子杰，到附近的裕華國貨等候示威者，並希望對方不要弄錯對象。期間雙方有口角，示威者指罵岑是暴徒，又企圖搶他的揚聲器，警員其後介入仍有在場人士推撞，中午後他們散去有警員在現場維持秩序。岑子杰亦在現場見記者，回應警方就831集會發出反對通知書，之後示威者散去。

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