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中電主席登報反對任何暴力　「勿讓香港年輕人活在絕望無助中」

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▲▼香港811衝突，鎮暴警察進入港鐵太古站追捕示威者。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港爆發多起警民衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中抗爭持續，特首林鄭月娥日前表示不排除動用《緊急情況規例條例》的可能。然而中電集團主席米高嘉道理（Michael Kadoorie）28日在兩報刊登中英文全版廣告，以「給香港人的信」為題指出，香港越演越烈的情況令他感到痛心，反對任何暴力行為，且「年輕人是香港的未來，不能夠讓他們活在無助及絕望當中」。

嘉道理28日在《南華早報》及《星島日報》分別刊登中英文全版廣告提到，家族落戶在香港140年，有著長久的淵源，而近來香港極具挑戰性且日益嚴峻的情況，令他感到痛心。他稱他反對任何暴力行為，也不相信暴力能夠解決紛爭。

他指出，香港精神是透過尊重、瞭解及溝通，去尋求解決方法，「同時不應忘記本港作為兩種體系交融的特性，應重拾平衡之道。」他過往多次提過「年輕人是香港的未來，我們不可讓年輕一代活在無助和絕望當中。要重建社會互信，為新生代重燃希望，我們每一個人都『責無旁貸』。」

▲▼中電集團、香港上海大酒店的董事局主席米高嘉道理（Michael Kadoorie，左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲中電集團、香港上海大酒店的董事局主席米高嘉道理（Michael Kadoorie，左）。（圖／達志影像／美聯社）

最後，嘉道理呼籲，作為香港的一份子都應該團結一起，發揮香港的優勢，以和平手段處理當前困境，為下一代締造美好的將來。

據悉，嘉道理是猶太人，為中華電力公司創辦人埃利嘉道理之孫，現任中電集團和香港上海大酒店的董事局主席。年輕時特愛跑車，因此被媒體稱「花花公子」。他2015年初以62億美元的資產，排名在全球第230位，香港第10位。

▲▼香港,反送中。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港反送中抗爭。（圖／達志影像／美聯社）

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