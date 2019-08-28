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再傳3起確診病例！電子菸引「嚴重肺病」持續蔓延　醫：很危險

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▲▼電子菸。（圖／達志影像／美聯社）

▲電子菸產生的霧氣含有多種微粒與化學物質。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國近2個月傳出近200起，疑似因電子菸引起的肺病，已經導致1人死亡，維吉尼亞州衛生部25日證實，該州也出現3起確診病例，還有其他幾個病例正在確診中。衛生部官員指出，這些病患都有「持續數周至數個月」的使用電子菸紀錄，初期的臨床症狀包含咳嗽、呼吸急促與疲勞，接著在幾天內加重，出現嘔吐、腹瀉等症狀，且目前患病的多為青少年。

維吉尼亞州衛生部指出，該州確定有3名病患罹患嚴重肺病，而他們的共同點就是曾「持續數周至數個月」吸食電子菸。截至8月22日，美國疾病控制與防治中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）已經收到來自全美22個州，共193起可能與電子菸有關的病例。威斯康辛州在7月發現16起確診病例、15起疑似病例後，罕見地對此發出警告；而伊利諾州有34起確診病例，其中一人已經死亡。

▲▼電子菸。（圖／達志影像／美聯社）

▲電子菸今年才納入FDA審查，尚未公布管制措施。（圖／達志影像／美聯社）

從醫學角度來看，電子菸（Vape）仍有可能對身體有害，因為使用者會吸入肺部不會出現的化學物質。但就在電子菸形成熱潮後，卻陷入了監管的漏洞。猶他州肺部重症醫師哈里斯（Dixie Harris）表示，「你不曉得吸氣的時候往肺裡加了什麼，據說這（電子菸）是安全的，但你怎麼知道呢？對我來說這還是件非常危險的事。」

電子菸大約在10年前進入菸草市場，但尷尬的是，它不是食品、不是藥物，更不是醫療器材，且也沒有經過任何安全性評估。美國食品和藥物管理局（Food and Drug Administration）遲至今年5月，才開始對市面上數千種電子菸進行審查，到目前為止，除了潛藏的疾病以外，也不時傳出電子菸爆炸的消息。

明尼蘇打州流行病學家林菲爾德（Ruth Lynfield）指出，調查這些「疑似」因為電子菸引起的肺病非常困難，「我們甚至不知道自己在找什麼。」如果調查證實引發肺病的原因，是出自未經註冊的電子菸製造商，那麼會讓分析更加艱鉅，「因為你更無從得知他們在菸油裡面加了什麼。」

▲▼電子菸。（圖／達志影像／美聯社）

▲使用者可自行添加不同口味的菸油。（圖／達志影像／美聯社）

加州大學聖地牙哥分校醫生亞歷山大（Laura Crotty Alexander）表示，他早在兩年前就有診斷過疑似病例，但當時沒有任何資料可佐證，「不是我不想報告，而是我沒辦法。」亞歷山大擔心，許多醫生或許跟他一樣，早就接觸過類似病例，但沒想過兩者間的關聯，所以根本沒有詢問病患有無吸食電子菸的習慣。

CDC吸煙與健康辦公室（Office on Smoking and Health）副主任布萊恩（Brian King）指出，儘管電子菸不含焦油，危險性較低，但其所釋放的煙霧中，含有微粒、鉛與化學物質，仍不可說是全然無害。

目前醫學還不敢斷定席捲各州的「神秘肺病」與電子菸有關，除了電子菸來源追蹤困難外，部分病患也有吸食大麻的紀錄，衛生部官員表示，這類肺病涉及一種甚至是多種物質。美國電子煙協會理事長康利（Gregory Conley）也保證，這種肺病絕對和電子菸無關，而是大麻或其他藥物所造成。

影／電子菸導致「神秘肺病」釀1死　全美2個月內193病例：無法確認病因
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