打臉川普！　Fed研究證實「貿易戰」恐令全球產出損失26兆

▲ 受到貿易戰的不確定性影響，全球經濟增長有所阻礙。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

前美國聯準會（Fed）高層官員布林德（Alan Blinder ）先前才指出，美國總統川普與中國的貿易戰，恐怕會對美國經濟帶來「停滯性通膨」。Fed近日發布的一項研究報告又顯示，貿易戰的「不確定性」阻礙了全球經濟的增長，還可能在2020年對整個世界經濟構成壓力，預估屆時美國產出損失將達到2000億美元（約新台幣6.25兆），全球產出損失甚至恐高達8500億美元（約新台幣26.5兆）。

綜合路透社及《彭博》報導，Fed研究人員卡達拉（Dario Caldara）與其他4位聯名作者4日在聯準會官網發布的分析報告，內容提到，現今貿易政策的不確定性已經一路飆升，到了1970年代以來的最高水準。各大企業礙於這樣的不確定性，變得小心翼翼，在投資與生產方面都有所減少，對美國和全球的GDP影響都達到1%。根據計算，美國GDP約20兆美元（約新台幣625兆），全球GDP約85兆美元（約新台幣2656兆），如果拖累了GDP的1%，就相當於美國產出損失2000億美元，全球產出損失8500億美元。

▲ Fed研究顯示，美國在2020年的產出損失將達到2000億美元。（圖／路透）

「影響GDP的1%只是個估計，並非確定不變的數字。」幾位研究員說明，自2018年上半年發生的貿易衝突，導致2019年上半年的全球GDP下降了約0.8%。如果貿易的緊張局勢在2019年5月和6月沒有再次升級的話，那麼拖累GDP的情況本來就可以開始緩解，然而川普在5月下旬放話，除非墨西哥消除美國邊境的非法移民，不然就向墨西哥徵關稅，這樣的行為在金融市場掀起了波瀾，新的不確定性引發了更多連鎖效應，恐怕會進一步拉低2019年下半年和2020年的GDP。

Fed主席鮑威爾（Jerome Powell） 談到，貿易政策的不確定性和全球經濟成長疲軟，讓他們決定在7月31日將利率降低25個基點，「從市場的定價來看，預估政策制定者在這個月舉行會議時，會再次降息25個基點。」

▼面對中美貿易戰升級，企業必須透過加速轉型升級。（圖／記者陳政錄攝）

川普過去曾發布推文抨擊Fed對於美元走強「毫無動作」，稱強勢美元會對美國出口商構成傷害。他更保證，「我們絕對沒有關稅問題，我們的Fed才有問題，他們完全搞不清狀況！」，試圖將金融市場的波動，以及他所看到的經濟風險全都推到Fed頭上，而不是貿易戰，

這次透過這項研究，Fed試圖去量化美國和其他國家在重新劃分全球貿易格局時帶來的成本，也同時針對川普先前帶風向、轉移焦點的行為，進行了反擊。